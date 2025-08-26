Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram

Un episod inedit și neașteptat a stârnit rumoare în ediția din 2025 a emisiunii Insula Iubirii, difuzată de Antena 1. Maria Avram, una dintre concurentele acestui sezon, a devenit ținta glumelor după un detaliu vizibil pe ținuta purtată la una dintre petrecerile tematice. Iată despre ce este vorba!

Insula Iubirii 2025 reușește din nou să capteze atenția publicului nu doar prin dinamica relațiilor și a provocărilor emoționale, ci și prin detalii neașteptate, aparent minore, care devin rapid subiect de discuție națională. Maria se pare că a uitat de unele aspecte și nu a mai ținut cont în cadrul emisiunii și și-a dat frâu liber la distracție.

Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram

În timp ce toate concurentele au apărut în fustițe verzi special alese pentru seara respectivă, doar Maria a uitat să îndepărteze eticheta de pe rochie, ceea ce a atras imediat atenția camerelor și a publicului.

Situația s-a produs într-un context festiv, când cele cinci concurente au primit ținute identice. Toate au decis să rupă sau să taie etichetele rochiilor înainte de filmări, însă Maria nu a procedat la fel. Astfel, atunci când a intrat în cadru, detaliul rușinos a fost imposibil de ignorat.

Gafa vestimentară a venit într-un moment deja tensionat pentru Maria Avram, a cărei experiență pe insulă a fost marcată de dificultăți majore în relația cu soțul ei, Marius. Cei doi au intrat în experiment pentru a-și testa iubirea după ce acesta a înșelat-o, însă situația nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, pe parcursul filmărilor, Marius a început o relație cu ispita Oana Monea, participantă cu experiență în cadrul show-ului, aflată la a treia participare.

Evoluția neașteptată a cuplului a amplificat tensiunile, iar episodul etichetei uitate nu a făcut decât să accentueze impresia publicului că Maria a trecut printr-una dintre cele mai dificile experiențe din istoria emisiunii. Ulterior, după încheierea filmărilor, între Marius, Oana și Maria, ar fi izbucnit un scandal de proporții în Phuket, fapt ce a atras și mai multă atenție asupra lor. Imaginea Oanei ar fi avut cel mai mult de suferit. (VEZI AICI)

