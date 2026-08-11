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Lovitură pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Filmul lor a fost întrecut la box office de o compilație cu pisici

De: Daniel Matei 11/08/2026 | 18:41
Lovitură pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Filmul lor a fost întrecut la box office de o compilație cu pisici
Sursa foto: Profimedia
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Meghan Markle și Prințul Harry au înregistrat un eșec cinematografic în contextul în care producția lor a avut un debut modest în cinematografele americane. „Cookie Queens”, documentarul realizat de compania lor, Archewell Productions, a fost depășit la box office chiar de o compilație de filmulețe cu pisici, relatează The Independent.

Documentarul a ajuns în cinematografe pe 7 august, fiind proiectat în 446 de săli din Statele Unite. În primul weekend, „Cookie Queens” a obținut încasări globale de 327.797 de dolari și nu a reușit să intre în Top 10 al celor mai profitabile filme ale weekendului, potrivit datelor citate de presa britanică.

Filmul lui Harry și Meghan, depășit de filmulețele cu pisici

Comparația care a atras atenția este cu „CatVideoFest 2026”, o compilație de aproximativ 70 de minute cu filmulețe amuzante cu pisici.

Producția dedicată felinelor a avut încasări globale de 568.414 dolari, ocupând locul 10 în box office-ul american, în condițiile în care a fost proiectată în doar 255 de cinematografe.

„Cookie Queens” a rulat, așadar, în aproape de două ori mai multe săli, dar a obținut cu aproximativ 240.000 de dolari mai puțin decât compilația cu pisici.

Despre ce este vorba în „Cookie Queens”

Documentarul urmărește patru cercetașe americane care încearcă să devină cele mai bune vânzătoare de prăjituri. Filmul a fost regizat de Alysa Nahmias și a avut premiera mondială în ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, înainte de lansarea în cinematografe.

Pentru Meghan Markle, proiectul are și o componentă personală. Ducesa de Sussex a fost ea însăși membră Girl Scouts, iar mama sa a fost lider de grup.

Meghan și Prințul Harry au fost producători executivi ai documentarului prin intermediul Archewell Productions. În ciuda debutului modest la box office, rezultatele nu au fost considerate neapărat un semn că filmul nu a avut succes.

Distribuitorul Roadside Attractions a declarat pentru Deadline că producția a avut rezultate bune în cinematografele specializate în documentare și în multiplexurile unde prezența cercetașelor și a fostelor membre Girl Scouts a contribuit la vânzarea biletelor.

Compania s-a declarat încurajată de reacția publicului și consideră că producția își poate găsi în continuare audiența.

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