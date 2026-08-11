Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă

Scene incredibile în buricul Bucureștiului! Un tată a transformat Calea Victoriei într-un traseu de „plimbare” pentru fiica lui, iar imaginile surprinse în trafic i-au făcut pe mulți să ridice din sprâncene. Fetița se afla într-o mașinuță electrică de jucărie, iar bărbatul o împingea și o dirija chiar pe șosea, printre autoturisme.

În loc să aleagă un parc sau un spațiu destinat copiilor, tatăl a decis să-și conducă fiica într-un loc unde fiecare secundă poate conta: direct pe carosabil.

Imaginile surprinse pe Calea Victoriei arată cum copila înaintează cu mașinuța electrică, în timp ce bărbatul merge în spatele ei și îi controlează traseul. La un moment dat, acesta ajunge să treacă prin fața unui autoturism, după care continuă printre mașinile parcate și cele care așteaptă la semafor.

Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie

Și aventura nu s-a oprit aici. Cei doi ajung la o intersecție, iar fetița traversează tot pe mașinuța de jucărie. Tatăl o însoțește și continuă să o ghideze pe șosea, ca și cum traficul din jur nu ar reprezenta un pericol.

Pentru șoferii care circulau în zonă, apariția unui copil într-un vehicul de jucărie, direct pe carosabil, putea fi extrem de greu de anticipat. O mașinuță electrică pentru copii nu este un autoturism destinat circulației pe drumurile publice, iar dimensiunile sale reduse o pot face dificil de observat în trafic.

Imaginile au ajuns în atenția Poliției, iar oamenii legii s-au autosesizat. Acum, autoritățile încearcă să afle cine este bărbatul care apare în filmare și să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul. Tatăl ar putea primi o amendă de până la 650 de lei, dacă verificările polițiștilor confirmă încălcarea prevederilor legale.

Cazul este cu atât mai controversat cu cât totul s-a petrecut pe Calea Victoriei, una dintre cele mai cunoscute și circulate zone din Capitală.

Un alt incident halucinant a avut loc lângă București. În Ilfov, o angajată a unui after-school a fost identificată de polițiști după ce zece copii ar fi fost înghesuiți într-o singură mașină. Situația a devenit și mai gravă după ce s-a constatat că, pentru a face loc tuturor, unii dintre copii ar fi fost puși în portbagaj. Femeia a fost găsită de oamenii legii și amendată.

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