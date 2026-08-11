Acasă » Știri » Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă

Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 19:16
Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă
Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scene incredibile în buricul Bucureștiului! Un tată a transformat Calea Victoriei într-un traseu de „plimbare” pentru fiica lui, iar imaginile surprinse în trafic i-au făcut pe mulți să ridice din sprâncene. Fetița se afla într-o mașinuță electrică de jucărie, iar bărbatul o împingea și o dirija chiar pe șosea, printre autoturisme.

În loc să aleagă un parc sau un spațiu destinat copiilor, tatăl a decis să-și conducă fiica într-un loc unde fiecare secundă poate conta: direct pe carosabil.

Imaginile surprinse pe Calea Victoriei arată cum copila înaintează cu mașinuța electrică, în timp ce bărbatul merge în spatele ei și îi controlează traseul. La un moment dat, acesta ajunge să treacă prin fața unui autoturism, după care continuă printre mașinile parcate și cele care așteaptă la semafor.

Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie

Și aventura nu s-a oprit aici. Cei doi ajung la o intersecție, iar fetița traversează tot pe mașinuța de jucărie. Tatăl o însoțește și continuă să o ghideze pe șosea, ca și cum traficul din jur nu ar reprezenta un pericol.

Pentru șoferii care circulau în zonă, apariția unui copil într-un vehicul de jucărie, direct pe carosabil, putea fi extrem de greu de anticipat. O mașinuță electrică pentru copii nu este un autoturism destinat circulației pe drumurile publice, iar dimensiunile sale reduse o pot face dificil de observat în trafic.

Imaginile au ajuns în atenția Poliției, iar oamenii legii s-au autosesizat. Acum, autoritățile încearcă să afle cine este bărbatul care apare în filmare și să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul. Tatăl ar putea primi o amendă de până la 650 de lei, dacă verificările polițiștilor confirmă încălcarea prevederilor legale.

Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă
Un tată și-a plimbat fiica pe șosea, în plin trafic, într-o maşină electrică de jucărie. Ce amendă riscă

Cazul este cu atât mai controversat cu cât totul s-a petrecut pe Calea Victoriei, una dintre cele mai cunoscute și circulate zone din Capitală.

Un alt incident halucinant a avut loc lângă București. În Ilfov, o angajată a unui after-school a fost identificată de polițiști după ce zece copii ar fi fost înghesuiți într-o singură mașină. Situația a devenit și mai gravă după ce s-a constatat că, pentru a face loc tuturor, unii dintre copii ar fi fost puși în portbagaj. Femeia a fost găsită de oamenii legii și amendată.

VEZI ȘI: Artista din România care a stat închisă timp de 24 de ore într-o cameră, în văzul tuturor, pe Calea Victoriei: „Se opreau oamenii, băteau în geam”
 Femeia care și-a agresat fetița pe stradă le-a spus anchetatorilor că regretă. Ce măsuri au luat autoritățile

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Știri
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Știri
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe la cazare
Adevarul
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Click.ro
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi 24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Digi24
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
Promotor.ro
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
go4it.ro
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul ...
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Vezi toate știrile