Artista din România care a stat închisă timp de 24 de ore într-o cameră, în văzul tuturor, pe Calea Victoriei: „Se opreau oamenii, băteau în geam”

Bianca Tilici a acceptat provocarea de a sta închisă timp de 24 de ore într-o cameră, în văzul tuturor, pe Calea Victoriei. În tot acest timp, cântăreața a lucrat pentru visul său, a compus o piesă nouă și a stat live pe TikTok, iar internauții au urmărit tot ce se întâmpla în timp real. Artista a fost asaltată, la propriu, la geam, de oamenii curioși care treceau pe lângă ea și nu înțelegeau ce se întâmplă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Bianca Tilici, care ne-a povestit ce parte a experienței a fost mai grea, iar, în spatele a tot ce am văzut, este vorba despre un manifest cu un puternic mesaj, dar mai multe lucruri o să aflați în rândurile următoare.

Dacă mâine ai primi provocarea de a sta singur, izolat, timp de 24 de ore, într-un spațiu în care oamenii străini te pot privi, ai accepta? Ei bine, artista Bianca Tilici a primit cu brațele deschise această provocare, prin care a vrut să transmită un mesaj simplu: ideea că trebuie să fim mai prezenți în viețile noastre și că trebuie să prețuim mai mult timpul pe care îl avem. În tot acest timp, Bianca a reușit să lucreze la visul său, a scris câteva piese, iar una urmează să iasă cât de curând.

Bianca Tilici, primele declarații după ce a stat închisă 24 de ore

După o asemenea provocare, Bianca Tilici a ajuns virală pe TikTok, iar multe persoane care au văzut-o nu au înțeles ce făcea captivă în acea cameră. Haideți să aflăm ce s-a ascuns în spatele acestui „manifest”.

„Totul a plecat de la ideea echipei mele de la Roton să fim într-o galerie de artă, unde să facem acest manifest, practic, despre ce înseamnă timpul pentru noi, pentru că, în era asta, cel puțin, ne pierdem foarte ușor timpul, nu ne focusăm pe chestiile importante, mereu amânăm, iar cu această expoziție am vrut să marchez fix chestia asta. Am stat 24 de ore și am avut timp să scriu și piese, să mă uit și la documentare, să fac un moodboard, am avut timp să mă și plictisesc, iar plictiseala acum mi se pare că nu prea mai există, pentru că este foarte ușor să luăm un telefon, să ne uităm la ceva și să nu ne plictisim. Pe mine fix chestia asta m-a ajutat să scriu muzică și cred că nu aș fi scris piesa asta și celelalte idei pe care le-am început dacă nu plecam fix din starea asta de plictiseală.” a declarat Bianca Tilici pentru CANCAN.RO

Oxigenul din cameră scădea când Bianca era distrasă

Ca testul să fie dus la nivelul următor, Bianca a avut parte și de o provocare. De fiecare dată când era distrasă, oxigenul din cameră scădea, iar atunci când revenea la lucru ajungea la 100%.

„E mai mult o metaforă, suntem safe, nu s-a întâmplat nimic. Am vrut să accentuăm fix chestia asta, că, dacă există distrageri în acest parcurs, există și consecințe și acolo, practic, se vede cât de mult am stat, cât a scăzut oxigenul și, dacă mă apuc înapoi de treabă, crește la loc, iar eu, cum am fost mereu perfecționistă și să fie și sută la sută oxigenul, nu am stat prea mult, am încercat să mă focusez cât de mult se poate.” a declarat Bianca Tilici pentru CANCAN.RO

Cea mai mare provocare din cele 24 de ore

Artista întâmpinat și mici greutăți până a reușit să se acomodeze cu oamenii care se opreau și o priveau de la geam, dar Bianca ne-a mărturisit și că a reușit să adoarmă.

„A fost foarte greu să mă obișnuiesc cu ideea că sunt privită constant, pentru că noi, artiștii, suntem priviți, dar atunci când avem concert parcă interpretăm altfel, suntem pregătiți, dar, în schimb, când ești în tot procesul de a face muzică, ești ori tu cu tine, la un studio, ori cu niște oameni pe care îi cunoști, și oamenii nu știu cum e. M-am simțit puțin ciudat, trecea multă lume, se opreau unii, băteau în geam și îi și auzeam, asta era, și vorbeau între ei și mă simțeam așa, foarte privită. Ce-i drept, la un moment dat am început să mă obișnuiesc cu ideea, nu prea mai simțeam aceste priviri, dar, în schimb, a fost o altă presiune când am încercat să mă bag la somn, pentru că îmi era somn și mi-am pus pe ochi bentița, însă mă simțeam privită. Noi am simulat cum aș fi stat eu în camera mea, făcând doar chestia asta, și am încercat să fac abstracție de oamenii din jur. Am adormit mai greu, dar am reușit. Sper că mesajul să ajungă la oameni și să realizeze că timpul nostru este cea mai importantă resursă și trebuie să ne folosim de el pentru noi și să nu ne pese de ce zic alții, pentru că eu asta am simțit, fiind privită constant.” a mai spus Bianca Tilici pentru CANCAN.RO

Cine este Bianca Tilici

Bianca Tilici este o artistă de doar 25 de ani și a reușit imediat să ajungă în inimile fanilor. Cântăreața a devenit cunoscută publicului din România prin colaborările cu Liviu Teodorescu, Fly Project, Shift, Radu Ștefan Bănică, dar și prin concertele sale și aparițiile TV.

