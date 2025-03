Fosta concurentă de la X Factor, dezvăluiri din emisiunea de la Antena 1. Ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Ștefan Bănică Jr: „M-a luat cu transpirații, era…”

Emisiunea X Factor a dat șansa multor tinere talente să se remarce și, sub îndrumarea juraților, să își exerseze tehnica vocală pentru a deveni mai buni. Mulți dintre cei care au trecut prin platoul emisiunii sunt acum artiști consacrați și au ajuns să cânte alături de idolii lor. Este cazul și Biancăi, tânăra care a fost speriată la începuturi de Ștefan Bănică, dar au ajuns, ani mai târziu, să se întâlnească la studio. Ce i-a spus artistul, dar și cum a ajuns cântăreața să-l coopteze pe fiul celebrului Ștefan Bănică fără ca tatăl lui să știe, aflați într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Bianca Tilici este una dintre cele mai fresh prezențe din showbiz, fiind o artistă la început de drum. A colaborat cu nume mari din industrie precum Shift, Liviu Teodorescu sau Radu Ștefan Bănică. Cu acesta din urmă a avut ceva emoții atunci când a cântat, mai ales că inițial, tânăra a primit îndrumare de la Ștefan Bănică. Sinceră și deschisă, Bianca a vorbit despre prima interacțiune cu celebrul artist, dar și cât de teamă i-a fost de el, la început.

A ajuns la fiul lui, dar prima dată a fost nevoită să ajungă în fața lui Ștefan Bănică: „M-a luat cu transpirații, era impunător!”

Bianca își construiește acum cariera artistică, însă s-a apucat de muzică de când și-a luat buletinul. La 18 ani a trecut testul suprem și a participat la X-factor, acolo unde a avut emoții mari. Cel mai teamă îi era de Ștefan Bănică pe care a încercat să-l impresioneze cum a știut mai bine.

„M-am apucat la 14 ani de cântat, câțiva ani mai târziu am participat la X Factor și acolo m-am întâlnit cu Ștefan Bănică, Delia, Horia Brenciu. Mi-au spus că am un timbru special, să lucrez la încredere și atitudinea pe scenă. Îmi era cel mai teamă de Ștefan Bănică, era impunător, serios, privirea parcă trecea prin tine, dar după ce a zâmbit m-am mai calmat. Nu realizezi până nu ești în față acolo și după îi vezi pe toți cum se uită la tine, m-a luat cu transpirații, cu călduri”, a spus Bianca pentru CANCAN.RO.

Ce spune cântăreața despre colaborarea cu Radu Ștefan Bănică: „A fost la risc”

A reușit să treacă de audiții, a ajuns în echipa lui Horia Brenciu care era „ca o rază de soare și a încurajat-o mult”, cum ne povestește ea, însă testul suprem l-a trecut după cinci ani când s-a întâlnit cu Ștefan Bănică la studio.

„M-am întâlnit cu Ștefan la studio și mi-a spus că mă ține minte de la X Factor, ulterior am colaborat cu fiul lui” , a spus cântăreața.

După ce a trecut testul, Bianca a colaborat cu Radu Ștefan Bănică. Au lansat împreună un cover al unei celebre piese pe Youtube, dar tânăra i-a și scris muzică celebrului cântăreț.

„Avem piesa de la Mădălina Manole- Tu n-ai avut curaj care a mers surprinzător de bine și a fost la risc, căci fiind o piesă atât de valoroasă, aveam emoții că puteam să o dăm pe parte negativă și să ne spună lumea că nu ne puteam compara cu originalul. Dar, am reușit să ajungem pe latura pozitivă și lumea ne-a încurajat, uite, copiii din ziua de azi apreciază muzica veche. Eu i-am și scris piese lui Radu și va scoate câteva piese unde am scris și eu și abia aștept”, a povestit artista.

Bianca Tilici mai colaborase cu nume mari din industria românească până să ajungă la Radu Ștefan Bănică, precum Liviu Teodorescu sau băieții de la Fly Project. „Prima dată am avut piesa cu Liviu Teodorescu, am filmat pentru clipul piesei Pe val. Noi vorbim și acum, ne dăm like-uri pe story și am rămas în relații ok, deși la început m-am temut. Când vezi artiști foarte mari, te gândești că poate nu ești la același nivel, dar ei te fac să pară că nu este totul imposibil.

Am scos o piesă cu Shift și a fost amuzant că noi suntem amândoi din Galați, iar eu mereu mi-am dorit să am o colaborare cu cineva din Galați. Îmi era puțin rușine pentru că Shift este un rapper destul de mare și îmi era teamă că nu o să ajung la nivelul acela. Însă a ieșit o piesă foarte bună”, a mai spus ea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.