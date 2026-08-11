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BANC | Anul trecut, pe o plajă din Grecia

De: Alina Drăgan 11/08/2026 | 20:00
BANC | Anul trecut, pe o plajă din Grecia
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Specialiștii spun că râsul face minuni pentru sănătate, așa că nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un bac care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi români care poveste despre concediul lor în Grecia. Deznodământul este hilar.

Anul trecut, pe o plajă din Grecia. După vreo două ore perfecte de liniște, aud un oftat luuuuuung dinspre vecinii de prosop din dreapta. Era un cuplu de conaționali.

Doamna, cea care oftase, se ridicase în picioare și își pusese mâna streașină la ochi. A scrutat plaja în ambele direcții, după care a zis cea mai tare chestie pe care am auzit-o vreodată în limba română pe o plajă din Grecia:

– Bă, Vasile, un porumb nu poți să mănânci pe plaje la ăștia!

Găina vitezistă

Merge unul cu mașina cu o 100 km/h. La un moment dat, îl depășește o găină. Omul apasă accelerația, dar n-o ajunge.

După ce a parcurs el așa vreo 5 km, vede cum găina intră pe teritoriul unei ferme. Se apropie de fermier și îl întreabă:

– Ce fel de găini sunt acestea ? E prima data când văd să fugă așa de tare o găină.

– Este o specie nouă, pentru carne.

– Și-i gustoasă carnea ?

– Nu știe nimeni, fiindcă nu le putem prinde…

Alte bancuri amuzante

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.

– Cât costă papagalul acesta? întreabă el.

– 5.000 de lei, răspunde vânzătorul.

– Atât de mult? Ce știe să facă?

– Vorbește cinci limbi străine, spune bancuri și recită poezii.

Omul se uită lângă el și vede un alt papagal.

– Dar acesta?

– 10.000 de lei.

– Și ce face în plus?

– Vorbește zece limbi, știe matematică, dă sfaturi și cântă la pian.

În colț, pe un suport de aur, era un papagal bătrân și tăcut.

– Dar acesta cât costă?

– 50.000 de lei.

– Și ce știe să facă?

– Nimic. N-am auzit niciodată să spună un cuvânt.

– Atunci de ce e atât de scump?

Vânzătorul oftează:

– Pentru că ceilalți doi îi spun „șefu’”.

 

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