Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând

Andra Gogan a dat lovitura peste Ocean! Românca a ajuns pe platourile de filmare ale unui celebru proiect american, iar imaginile publicate de vedetă i-au făcut pe fani să se întrebe imediat: ce rol are în producția care a făcut furori în întreaga lume?

Serialul pentru adolescenți „Camp Rock” revine, iar printre oamenii care au ajuns pe platourile producției se află și românca.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii un videoclip scurt filmat în timpul producției. În imagini, Andra dansează alături de alți participanți, iar apariția ei a fost suficientă pentru ca fanii să înceapă imediat să pună întrebări.

Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America!

Și cine îi poate învinovăți? Andra nu a venit cu toate explicațiile la pachet. Artista nu a dezvăluit exact ce personaj va interpreta și nici dacă apariția ei va fi una consistentă. Tocmai acest mister a făcut ca vestea să fie și mai savuroasă.

Imediat după ce Andra a făcut publice imaginile de la filmări, reacțiile nu au întârziat. Fanii au felicitat-o și au vrut să afle cât mai multe detalii despre noul proiect. Pentru artista care și-a construit o comunitate uriașă de-a lungul anilor, pasul făcut în America reprezintă o nouă bornă importantă. „Camp Rock” este un nume care vine cu greutate. Producția a devenit cunoscută în întreaga lume, iar Demi Lovato și Jonas Brothers au fost printre vedetele care au făcut parte din universul său. Acum, Andra Gogan intră și ea în peisaj.

Cum a ajuns peste Ocean

Andra nu a ajuns însă peste Ocean peste noapte. În spatele imaginii de acum se află ani de muncă, încercări și numeroase momente în care lucrurile nu au ieșit așa cum și-ar fi dorit. Artista și fratele ei au lucrat împreună pentru a-și construi cariera și pentru a transforma proiectele lor într-un adevărat fenomen în mediul online. Aceasta a spus că au fost și persoane care n-au crezut în ea și că s-a ambiționat și mai tare.

”Am trecut peste obstacole prin ceea ce câștigasem în trecut, prin mai multă experiență și am avut foarte multe uși închise de când eram mici. Am știut cum să gestionăm situația, pentru că nu peste noapte am devenit cunoscuți. Ne-am construit un castel și din cărămizi, iar dacă cineva mi-a dărâmat o cărămidă, am putut să o pun la loc”, a declarat Andra.

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