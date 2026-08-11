Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august

Horoscop. 12 august vine cu o energie care poate da totul peste cap! Eclipsa de Soare din Leu îi împinge pe unii nativi să lase în urmă o versiune a lor și să facă un pas pe un drum cu totul nou. Iar pentru cinci zodii, schimbarea nu rămâne doar la nivel de planuri: pot apărea oameni noi, roluri neașteptate și decizii care le modifică direcția.

În timp ce unele semne vor simți doar nevoia unei schimbări, altele vor avea parte de momente care le scot serios din zona de confort. Iată cine intră într-o etapă cu totul diferită!

Horoscop. Vărsător

Vărsătorul nu are nevoie de prea multe motive pentru a ieși în evidență. Este genul de nativ care își urmează propriul drum și nu se teme să fie diferit. De această dată însă, atenția vine dintr-o direcție neașteptată. Eclipsa de Soare din 12 august poate aduce o propunere sau o oportunitate care îl face pe Vărsător să privească altfel ideea de apartenență.

Sentimentul de a avea un loc al său, alături de oameni care îl apreciază pentru ceea ce este, poate deveni surprinzător de puternic. Ceres intră în Rac și schimbă perspectiva asupra lucrurilor. Iar ceea ce părea inițial doar o oportunitate oarecare poate ajunge să însemne mult mai mult.

Săgetător

Săgetătorul are reputația omului greu de prins într-un angajament. Numai că, atunci când simte că poate rămâne el însuși, lucrurile se schimbă radical. Eclipsa din 12 august îi poate pune în față exact genul de relație în care nu simte că trebuie să renunțe la libertatea lui.

Pentru prima dată după mult timp, ideea unei relații serioase nu mai pare o capcană. Din contră, poate deveni ceva ce își dorește chiar el. Faptul că cineva vrea să-l convingă să rămână nu mai este surprinzător. Surpriza este alta: tu însuți vrei să faci acest lucru. Începând din această perioadă, Săgetătorul poate avea curajul să lase garda jos și să vadă unde îl duce această poveste.

Capricorn

Capricornul este mereu cel pe care ceilalți se bazează. Când apare o problemă, el găsește soluția. Când cineva are nevoie de ajutor, el este acolo.Numai că, de data aceasta, rolurile se pot inversa.

Eclipsa de Soare din Leu îl provoacă să accepte că nu trebuie să fie mereu omul care oferă. Cineva a observat eforturile sale și vrea să-i întoarcă sprijinul.Ceres în Rac îl ajută să primească fără să se simtă vinovat sau vulnerabil. Cineva a observat tot ceea ce ai făcut pentru ceilalți și acum vrea să fie acolo pentru tine, Capricornule. Poate fi începutul unei perioade în care descoperă cât de bine este să nu ducă totul singur.

Gemeni

Gemenii au talentul de a intra rapid în vorbă cu oricine. Sunt sociabili, spontani și știu să-i facă pe ceilalți să se simtă confortabil. Dar pe 12 august, situația se întoarce. De această dată, Gemenii nu vor mai fi cei care îi vor pe ceilalți în centrul atenției. Aceștia vor deveni personajul principal. Pentru Gemeni, perioada poate avea chiar aerul unui nou început. Un fel de aniversare simbolică, în care o versiune nouă a sa începe să iasă la lumină.

Fecioară

Fecioara este atentă la tot. Observă gesturi, schimbări și detalii pe care ceilalți le trec cu vederea. Ce nu observă însă la fel de ușor este faptul că cineva o urmărește cu mare atenție. Un admirator discret poate decide că nu mai vrea să păstreze sentimentele doar pentru el. Iar data de 12 august poate fi momentul în care își face curaj.

A așteptat momentul potrivit pentru a-ți spune ce simte. 12 august este acel moment! Pentru Fecioară, surpriza vine tocmai din faptul că persoana respectivă pare să-i fi înțeles limitele și să nu vrea să le forțeze. Miercuri, admiratorul ar putea face pasul decisiv și să-i spună clar că își dorește o șansă.

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