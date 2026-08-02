Zodia care își poate pierde toți banii, în august 2026. Neti Sandu trage un semnal de alarmă: „Atenție la această zi!”

Neti Sandu a analizat principalele configurații astrale ale intervalului 22 iulie – 23 august 2026 și a prezentat previziunile pentru fiecare zodie. Veștile nu sunt deloc bune pentru una dintre cele 12 semne zodiacale, care, potrivit astrologului, riscă să piardă bani și să treacă printr-o perioadă complicată din punct de vedere financiar.

Cea mai importantă schimbare astrală a perioadei este prezența lui Jupiter în zodia Leu, unde va rămâne aproximativ un an. Planeta a intrat în acest semn la finalul lunii iunie și va continua să influențeze energia Leului până în vara lui 2027. În plus, odată cu intrarea Soarelui în Leu, această zodie capătă un rol central în configurațiile astrale.

Un alt moment semnificativ este reluarea mersului direct al lui Mercur, începând cu 23 iulie. După tranzitul prin Rac, planeta va intra în Leu pe 9 august. Ea va forma alături de Soare și Jupiter o concentrație puternică de energie în acest semn. Astfel, accentul astrologic se mută din Rac în Leu, marcând începutul unei noi etape.

Printre cele mai importante evenimente ale intervalului se numără și eclipsa totală de Soare din 12 august. Atunci, Luna va acoperi complet discul solar. Cu o zi înainte, pe 11 august, Marte părăsește zodia Gemeni și intră în Rac, o schimbare pe care Neti Sandu o consideră la fel de importantă ca intrarea Soarelui în Leu și reunirea mai multor planete în această zodie.

Zodia care poate suferi pierderi financiare

Pentru nativii din zodia Rac, intervalul aduce concluziile unui ciclu important început în ultimul an. După influența lui Jupiter, care le-a oferit mai multă încredere, curaj și posibilitatea de a evolua, urmează o perioadă în care vor vedea cât de bine au reușit să valorifice aceste oportunități. Potrivit lui Neti Sandu, un sprijin astral de o asemenea amploare nu se va mai repeta decât peste aproximativ 12 ani.

Până pe 23 iulie, Mercur își încheie faza de retrogradare, oferindu-le ocazia să revizuiască deciziile luate în ultimele săptămâni și să rezolve aspectele rămase în suspensie înainte de a merge mai departe.

Începând cu 11 august, Marte ajunge în zodia Rac și îi împinge pe nativi să treacă la fapte. Tranzitul vine ca o ultimă verificare a progresului făcut până acum. Atfel, îi obligă să lase în urmă nesiguranțele și să demonstreze că sunt pregătiți pentru un nou început.

„Din 11 august, Marte intră în Rac și aduce o ultimă etapă de verificare. Este o perioadă în care nativii trebuie să demonstreze că au înțeles lecțiile ultimului an și că au depășit temerile, anxietățile și nesiguranțele care i-au împiedicat să își valorifice potențialul”, precizează astrologul.

Un moment delicat este eclipsa totală de Soare din 12 august, care afectează casa finanțelor. Astrologul recomandă prudență maximă în jurul acestei date și evitarea investițiilor, contractelor, achizițiilor importante sau a altor decizii care implică sume mari de bani. Ziua este mai potrivită pentru analiză și planificare decât pentru inițiative financiare.

„Recomandarea este ca această zi să nu fie folosită pentru tranzacții importante, investiții, semnarea unor acte sau luarea unor decizii financiare majore. Este mai potrivită pentru observație și analiză decât pentru acțiune”, explică Neti Sandu.

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