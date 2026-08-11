După o perioadă de „absență motivată”, Andreea Popescu a revenit în mediul online. În ultima vreme, bruneta nu a mai fost la fel de activă pe rețelele sociale, asta pentru că a trecut printr-o perioadă de recuperare în urma unor intervenții estetice. Însă, acum a revenit și le-a arătat tuturor rezultatele. Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente?

Vedeta a stat în casă timp de 7 zile

Cum este o fire deschisă, Andreea Popescu și-a pus la curent fanii cu ce se întâmplă în viața ei. Aceasta a mărturisit că a fost supusă unor intervenții estetice atât în zona feței, cât și în cea a abdomenului. Mai mult, aceasta le-a promis că le va da urmăritorilor toate detaliile după ce se va recupera.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot”, a transmis Andreea Popescu.

Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente

Ei bine, după ce a stat șapte zile în casă pentru a se recupera, acum Andreea Popescu a revenit în mediul online cu rezultatul. Bruneta și-a anunțat fanii că perioada de izolare s-a terminat, așa că s-a aranjat și a plecat direct la un eveniment monden.

Însă, înainte, aceasta a avut grijă să îi pună și pe urmăritorii săi la curent cu totul. Mândră de rezultatele intervenției, Andreea Popescu nu a ezitat și le-a arătat rezultatul și celor care o urmăresc.

„Bine v-am regăsit. După o săptămână de stat în casă, care mi s-a părut ca și cum am stat o lună, am revenit. Astăzi merg la un eveniment dedicat femeilor antreprenor. Gata makeup, păr și astăzi mă prezint la primul eveniment după 7 zile de stat în casă”, a scris Andreea Popescu, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Popescu s-a externat din spital. Primele declarații despre intervenția suferită

Andreea Popescu trece printr-o perioadă grea după intervenția chirurgicală. Ce mărturisire a făcut