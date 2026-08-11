David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber de la Paris! Românul a stabilit un nou record

David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris! Românul a făcut spectacol în semifinale și nu doar că și-a asigurat biletele pentru marea cursă, dar a reușit să termine cu cel mai bun timp al semifinalelor.

Popovici a oprit cronometrul la 46,72 secunde, rezultat care i-a adus și un nou record al competiției. Practic, campionul român a intrat în bazin și a transmis un mesaj clar înaintea finalei: vine după medalie!

David a început ziua în forță. În serii, românul fusese deja cel mai rapid înotător, după ce terminase cursa în 47,13 secunde.

David Popovici s-a calificat în finală!

Seara însă, a ridicat și mai mult ștacheta. În semifinale, Popovici a coborât sub 47 de secunde și a încheiat cursa în 46,72. Rezultatul l-a trimis direct în fruntea clasamentului semifinalelor și a devenit noul record al Campionatelor Europene. Spaniolul Luca Hoek Le Guenedal a venit după el, cu 47,26 secunde, în timp ce rusul Egor Kornev a fost al treilea, cu 47,27.

Miercuri seara se decide totul

Finala probei de 100 de metri liber este programată miercuri, de la 19:52, ora României, iar Popovici va intra în cursă cu cel mai bun timp din semifinale. Campionul român are deja în palmares titluri europene, mondiale și olimpice, însă fiecare nouă finală vine cu propria doză de presiune. De această dată, însă, David pare să fi găsit din nou viteza care l-a consacrat.

România se bazează pe 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.

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