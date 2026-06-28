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David Popovici bate record peste record. A făcut istorie și la proba de 100 m liber

De: Emanuela Cristescu 28/06/2026 | 10:00
David Popovici bate record peste record. A făcut istorie și la proba de 100 m liber
David Popovici bate record peste record. A făcut istorie și la proba de 100 m liber
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David Popovici (21 de ani) nu a avut nicio milă de adversari în cadrul Trofeului Internațional Sette Colli și a pus mâna pe medalia de aur după o cursă care i-a lăsat pe toți cu gura căscată. El a înotat de-a dreptul fenomenal în finala de la 100 de metri liber, probă în care a spulberat recordul competiției!

După ce cu o zi înainte obținuse cel mai bun timp în serii, campionul a pornit în marea finală de pe culoarul favoriților, cel cu numărul patru. Popovici s-a instalat la conducerea cursei încă din primele secunde și nu a mai privit înapoi. Românul a oprit cronometrul la un incredibil 47,26, timp care i-a adus aurul și un nou record istoric al turneului din Italia.

David Popovici bate record peste record

Pe treptele următoare ale podiumului s-au clasat brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu 47,88 secunde, și maghiarul Kristof Milak, cu un timp de 47,89 secunde, ambii fiind lăsați mult în urmă de ritmul infernal impus de înotătorul nostru.

Adevărata surpriză de proporții a venit însă dintr-o zonă în care nimeni nu îndrăznea să spere la un asemenea rezultat de top! David Popovici a lăsat audiența mască și în proba de 50 de metri liber, unde a reușit să pună mâna pe medalia de argint.

David Popovici bate record peste record. A făcut istorie și la proba de 100 m liber
David Popovici bate record peste record. A făcut istorie și la proba de 100 m liber

Chiar dacă nu este distanța lui preferată, românul a înotat ca un argint viu și a înregistrat cel mai bun timp din întreaga sa carieră pe această lungime de bazin, oprind acele ceasornicului la 21,82 secunde.

Strategia campionului

În spatele acestor rezultate stă însă o strategie bine pusă la punct. Românul trage la maximum în Italia pentru a face istorie la Campionatele Europene de la Paris, programate în luna august. El a explicat motivele pentru care își testează limitele în probe care nu reprezintă neapărat punctul lui forte, dar care îl ajută să devină o „mașinărie” imbatabilă pe distanțele sale de bază.

„Toată competiția e o încălzire sau un antrenament foarte avansat pentru Europene. Mie-mi place să încep cu o probă în care simt că nu e chiar atât de multă presiune, pentru că nu e proba mea preferată. Dar e ceva de care am nevoie și trebuie să îmbunătățesc pentru a fi mai bun la sută și la 200 de metri”, a spus marele campion.

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