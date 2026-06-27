David Popovici a făcut istorie la Roma și a lansat provocarea: „Ne vedem la 100 de metri!”

David Popovici (21 de ani) a aruncat în aer tribunele din Italia! Campionul a scos un timp istoric în proba de 50 de metri liber, iar imediat cum a ieșit din apă i-a trimis un avertisment direct „prietenului” brazilian care l-a bătut la mustață.

Popovici a făcut spectacol total și a cucerit medalia de argint, deși nimeni nu se aștepta la o asemenea performanță în această probă. Campionul nostru a oprit cronometrul la 21,82 secunde, reușind cel mai bun timp din întreaga sa carieră pe această distanță.

David Popovici a făcut istorie în Italia

După ce a ieșit din apă, sportivul a spus că este mai fericit ca niciodată. Popovici a recunoscut că Roma ocupă un loc cu totul special în inima lui și a ținut să își felicite rivalul din Brazilia. El i-a trimis invitație directă la duel brazilianului pentru cursa următoare!

„Și mie mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Da, chiar am așteptat foarte mult timp momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez, să înot repede, să mă simt bine și acum am avut ocazia perfectă să îmbunătățesc prima jumătate din sută.

Cred că e personal best. Cu o sutime, dar un personal best e un personal best. Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, pentru că am intrat în proba asta cu al nouălea timp, deci teoretic nici nu aș fi prinis finala, dar uite că am ieșit pe locul 2. Supermulțumit, iar prietenul meu, brazilianul, cel care m-a întrecut, e extrem de bun la 50 de metri liber. But ne întâlnim și mâine, la sută. Ca întotdeauna, înot cât de repede pot pentru zilele astea, perioada asta încărcată de antrenamente. Vreau să mă bucur pe cât de mult se poate, să fiu prezent, să mă bucur de tribuna asta foarte frumoasă și electrică. Nu e doar bazinul meu preferat din lume, e unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute. Abia aștept să încep și probele mai lungi din bazin, să încep din partea asta, de unde am început și probele cu recordurile de acum câțiva ani. Abia aștept. Acum mă refac: masaj, stretching, recuperare, mănânc, dorm și mâine suntem din nou aici”, a spus Popovici.

Planul secret al campionului

Deși fanii au fost în delir, pentru Popovici această cursă a fost doar o simplă „încălzire” înainte de adevăratul test. Înotătorul român trage tare la antrenamente și folosește fiecare secundă din competiția de la Roma pentru a fi în formă maximă la Campionatele Europene de la Paris, din luna august. David a explicat clar de ce a ales să concureze într-o probă care nu este neapărat specialitatea lui.

„Toată competiția e o încălzire sau un antrenament foarte avansat pentru Europene. Mie-mi place să încep cu o probă în care simt că nu e chiar atât de multă presiune, pentru că nu e proba mea preferată. Dar e ceva de care am nevoie și trebuie să îmbunătățesc pentru a fi mai bun la sută și la 200 de metri”, a spus el.

Mai mult, sportivul povestit despre sacrificiile uriașe pe care le face în fiecare zi și despre momentele unice, de doar câteva secunde, în care trebuie să demonstreze întregii lumi cât de mult a muncit în spatele ușilor închise.

„Petrecem 99% din timp, poate chair un pic mai mult, antrenându-nd fix pentru secundele în care concurăm. Spre deosebire de fotbal sau tenis, unde meciurile sunt dese, avem ocazia doar de două-trei, maxim patru ori pe an să ne arătăm nouă și să arătăm lumii ce am pregătit în tot timpul ăsta. Sunt oportunități fantastice, portițe minuscule să demonstrăm de ce suntem în stare și să ne atingem potențialul”, a mai spus campionul.

O altă surpriză uriașă a fost absența din tribune a omului care l-a ghidat mereu spre succes. Pentru prima dată după mult timp, David a fost nevoit să se descurce singur la o competiție de un asemenea calibru. Motivul? Antrenorul său, Adrian Rădulescu, a devenit tătic de curând și a fost nevoit să rămână acasă pentru o perioadă. Chiar și așa, cei doi țin legătura non-stop prin telefon.

„Antrenorul meu, pentru cine nu știe, are un nou născut și bineînțeles că a rămas acasă, să aibă grijă de el. Nu am mai fost de mult fără domnul Adi la un concurs, dar e acolo, vorbim la telefon, sunt cu Bogdan și it’s all good”, a declarat David Popovici.

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