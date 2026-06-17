David Popovici și-a scos iubita la o prăjitură cu Mercedesul de jumătate de milion €. Campionul mondial e old school!

Multiplul campion mondial David Popovici, 21 de ani, se bucură din plin de această vară. Era clar că nu și-a cumpărat degeaba un Mercedes G-Class decapotabil. Și-a luat iubita, pe Taisia Nițuleasa, cu care are o relație foarte solidă pentru vârsta lor, și au făcut o ieșire de modă veche, un „date” la o prăjitură într-un local de fițe din zona Floreasca. CANCAN.RO are imagini cu perechea atât de frumoasă că-ți vine să-i mănânci, nu alta. Sperăm să nu le fie de deochi galeria foto!

Tinerii David și Taisia sunt împreună de câțiva ani, de pe vremea când erau coleg de liceu la George Coșbuc. Au rămas împreună chiar și după ce au ales direcții complet diferite când a venit vorba de facultate. Ea s-a dus la SNSPA, iar el la psihologie în România, în detrimentul celebrei Universități Harvard, alegere care pe vremea aceea a stârnit o amplă dezbatere în societatea românească. Cei doi tineri sunt tot împreună și dau în continuare dovadă de seriozitate și responsabilitate. Cuvinte pe care le tot aud românii pe la televizor, dar iată că un tânăr de 21 de ani le arată care sunt adevăratele definiții ale acestor cuvinte.

David e într-un tricou negru fără mâneci, cu un model pe piept. E mândru de brațele sale, care i-au adus faimă, bani și mai ales încredere în sine. Sosiți la destinație cu mașina care face cât o vilă cu etaj, David vrea să parcheze regulamentar, frumos, cu spatele. Taisia coboară și îl ajută să parcheze. Fata râde, pentru că e într-o postură simpatică, de parcagiu de Capitală.

Cine e Taisia, iubita lui David Popovici?

Nu e prima oară când Taisia Nițuleasa îl ajută pe David, pentru că tot ea l-a susținut și la Mondialele de Natație de la Singapore, unde a fluturat steagul României. Tot ea l-a convins să nu se retragă atunci când David avea unele îndoieli privind performanțele sale.

Până la urmă Taisia îl îndrumă corect, David parchează frumos mașina de 500.000 de euro, coboară și se îndreaptă spre terasa Frudisiac Brod Floreasca. De pe trotuar țâșnește un pici, care se duce glonț la David și vrea să-l salute. David are fani de toate vârstele și e un model pentru cei tineri, așa că îl salută pe micuțul său fan.

David este galant, old-school, se comportă ca un gentleman cu Taisia. Merge să-i comande o prăjitură cu vanilie, iar el, sportiv cu greutate, își comandă două porții de ouă cu avocado, pentru că proteinele și fibrele sunt esențiale în dieta unui campion.

Cât despre Taisia, la ce siluetă are, ar putea mânca fără probleme și porțiile lui David, nu doar prăjitura. Chiar dacă e la SNSPA, ea se autointitulează dansatoare pe contul de Instagram și chiar este talentată. Evident, la fel ca David, este abia la început, vom vedea ce le rezervă viitorul acestor tineri frumoși.

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