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Mesajul transmis de medicul care l-a operat pe Adrian Ropotan: ”Prezintă un risc”

De: Anca Chihaie 01/08/2026 | 16:07
Mesajul transmis de medicul care l-a operat pe Adrian Ropotan: ”Prezintă un risc”
Adrian Ropotan, în stare gravă /Foto: ISU Argeș, Facebook
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Noi detalii ies la iveală despre starea de sănătate a lui Adrian Ropotan, fostul fotbalist și actual antrenor al grupei de juniori de la Dinamo, care a fost rănit în gravul accident rutier produs pe 31 iulie, în județul Argeș. Tehnicianul a fost supus unei intervenții chirurgicale imediat după ce a fost transportat la spital, iar evoluția sa este atent monitorizată de echipa medicală.

Accidentul s-a petrecut în zona Câmpulung Muscel, acolo unde autocarul în care se aflau jucătorii, membrii staffului tehnic și conducătorii echipei a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. Impactul a avut urmări dramatice, două persoane pierzându-și viața în urma tragediei: șoferul autocarului și maseurul formației. Mai multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cum se simte acum Adrian Ropotan

Printre victime s-a numărat și Adrian Ropotan, care a suferit răni serioase la nivelul brațului, dar și traumatisme în zona capului. Fostul internațional a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Câmpulung, unde medicii au decis că este necesară o intervenție chirurgicală pentru stabilizarea fracturii.

Operația s-a desfășurat fără complicații, iar în prezent starea antrenorului este considerată stabilă. Cu toate acestea, perioada următoare este una importantă pentru recuperarea sa, întrucât medicii urmăresc cu atenție modul în care evoluează vindecarea și dacă apar eventuale complicații.

Una dintre principalele preocupări ale echipei medicale este riscul de infecție asociat unei fracturi deschise. În astfel de cazuri, după ce osul a perforat pielea, probabilitatea apariției unei infecții este mai ridicată decât în cazul unei fracturi închise. Din acest motiv, pacientul rămâne sub supraveghere și beneficiază de tratamentul necesar pentru reducerea acestui risc.

„Operația a durat aproximativ 60 de minute. În acest moment trebuie să așteptăm să vedem cum se va consolida osul și să ne asigurăm că nu apare o infecție, pentru că a fost o leziune deschisă, cu exteriorizarea osului, iar acest lucru presupune un anumit risc infecțios. Întotdeauna, o luxație deschisă sau o fractură deschisă, în care pielea a fost penetrată, prezintă un risc de infecție mai mare decât o fractură închisă.

Pacientul a avut o fractură-luxație la antebraț, pe care am rezolvat-o chirurgical. Mai multe detalii nu vă pot oferi, deoarece țin de confidențialitatea relației medic-pacient. Pot însă să vă spun că, în acest moment, este stabil și, în principiu, dacă totul evoluează bine, duminică pleacă acasă.”, a spus medicul Ștefan Georgescu, pentru trumedia.ro.

În perioada de spitalizare, medicii vor verifica atât procesul de consolidare a osului, cât și evoluția plăgii rezultate în urma traumatismului. Dacă recuperarea decurge conform așteptărilor și nu apar probleme suplimentare, externarea ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

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