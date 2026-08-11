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Jador, mesaj ferm pentru Sadhguru după apariția lui la UNTOLD: „Nu ai ce să cauți la noi. În România se crede în Iisus Hristos”

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 18:57
Jador, mesaj ferm pentru Sadhguru după apariția lui la UNTOLD: „Nu ai ce să cauți la noi. În România se crede în Iisus Hristos”
Jador, mesaj ferm pentru Sadhguru după apariția lui la UNTOLD: „Nu ai ce să cauți la noi. În România se crede în Iisus Hristos”
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Apariția lui Sadhguru pe scena Untold a aprins spiritele, iar Jador nu s-a ferit deloc să spună ce crede. Manelistul a venit cu un mesaj dur pentru tinerii care merg la festivaluri și le-a cerut să fie extrem de atenți la oamenii care urcă pe scenă pentru a le vorbi despre viață.

Jador a spus că a fost contactat pentru a participa la una dintre întâlnirile organizate de Sadhguru, dar că a refuzat. Sadhguru a urcat pe scena festivalului pe 6 august, unde le-a vorbit participanților despre starea de bine și despre meditație. Momentul nu a trecut neobservat, iar Jador a reacționat imediat.

Jador, mesaj dur după apariția lui Sadhguru la Untold

Manelistul le-a transmis tinerilor să nu accepte automat orice mesaj primit de la o persoană devenită celebră. El a spus că românii trebuie să creadă în Iisus Hristos, nu în tot felul de persoane aduse din India.

„Când vine cineva și vă pune pe scenă un om din ăsta, un guru, care apropo, m-a contactat și pe mine să vin la nu știu ce adunare, dar în fine, un guru care vine pe scenă să vă da sfaturi, huiduiți-l. Nu ai ce să cauți la noi, du-te acolo la tine în India, dă sfaturi, du-te în America, du-te oriunde, noi aici suntem în România. În România se crede în Iisus Hristos (…) Nu mai ascultați sfaturi de la cei care nu cred în Iisus Hristos (…) Se degradează societatea, așa am impresia (…) Vă iubesc și fiți atenți că societatea nu are voie să vă degradează”, a spus Jador, pe TikTok.

Jador, mesaj ferm pentru Sadhguru după apariția lui la UNTOLD: „Nu ai ce să cauți la noi. În România se crede în Iisus Hristos”
Jador, mesaj ferm pentru Sadhguru după apariția lui la UNTOLD: „Nu ai ce să cauți la noi. În România se crede în Iisus Hristos”

Jador și-a îndreptat mesajul în special către tineri și copii, cărora le-a cerut să fie atenți la influențele pe care le acceptă. Artistul consideră că festivalurile nu ar trebui să fie locul în care publicul este expus unor astfel de mesaje.

Ce sfaturi le-a dat Sadhguru tinerilor

Declarațiile sale au venit după ce Sadhguru a avut o apariție publică la Untold, unde a vorbit despre una dintre practicile pe care le promovează în mod constant.

Sadhguru a ajuns în România pentru evenimentul de la Untold și a părăsit țara după o singură zi. În timpul apariției sale, acesta a promovat ideea unei rutine zilnice de meditație de șapte minute. Organizatorii festivalului au anunțat că participanții, artiștii și membrii echipei pot folosi gratuit aplicația Miracle of Mind, prezentată drept un instrument pentru practica zilnică de meditație.

„Festivalurile de muzică atrag tinerii într-o măsură foarte mare. Atunci când se reunesc atât de mulți oameni, întrebarea este dacă îi îndreptăm într-o direcție pozitivă pentru propria lor stare de bine”, a spus Sadhguru, pe scena Untold.

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