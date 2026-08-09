Jador, acuzat de o minoră că i-a făcut propuneri indecente! Artistul a intrat în vorbă cu ea, apoi a chemat-o la București cu tot cu prietene

Jador este acuzat de mai multe tinere minore că le-ar fi făcut propuneri indecente. Fetele susțin că artistul le-ar fi făcut avansuri și le-ar fi trimis mesaje care au depășit limitele unei simple conversații. Ce dezvăluiri fac acestea despre interacțiunile cu artistul. CANCAN.RO are toate detaliile.

Potrivit uneia dintre tinere, care susține că este o admiratoare a lui Jador, aceasta i-ar fi trimis un videoclip în care cânta una dintre piesele artistului. Gestul ar fi fost făcut pentru a-i arăta că îi apreciază muzica și că este una dintre cele mai mari fane ale lui.

Acuzații grave la adresa lui Jador! Mai multe minore susțin că artistul le-ar fi făcut avansuri

În imaginile intrate în posesia redacției se vede mesajul trimis de minoră pe contul de Instagram al lui Jador. Aceasta îi trimite un videoclip în care îi cântă una dintre piesele sale, iar mesajul este însoțit de textul „Sunt cea mai mare fană a ta”. Jador îi răspunde „Mulțumesc, te iubesc”, apoi o întreabă de unde este. Minora îi răspunde, iar ulterior îi trimite o fotografie în care apare alături de prietenele sale. De la această conversație ar fi pornit totul.

Haideți să vedem mai exact ce ne-a povestit una dintre minore atunci când ne-a contactat și ce susține că s-ar fi întâmplat în conversația cu Jador.

CANCAN: Cum te-ai cunoscut cu Jador și cum s-a ajuns aici?

MINORĂ: Păi, i-am dat eu un simplu videoclip când îi cântam muzica, dar nu mă gândeam că o să răspund absolut deloc. Și a răspuns. Și a zis „Distracție plăcută”, iar eu i-am trimis o poză. Ne-a întrebat de unde suntem și i-am spus. După, ne-am luat la vorbă. Eu eram cu încă trei fete și i-am dat o poză cu noi, că a vrut să ne vadă și el. A răspuns că ne vrea pe toate și mult mai multe chestii.

CANCAN: Voi știați că el este căsătorit și că are copil?

MINORĂ: Știam doar că i-am dat un video când îi cântam piesa, nimic rău.

CANCAN: Dar nu l-ați întrebat de ce are astfel de conversații cu voi?

MINORĂ: Păi, nu cred că era de datoria mea să-i spun asta. Ce, el nu știa că are nevastă și copil? Ne-a zis că vrea să facă ceva cu noi și i-am zis eu: „La ce te referi? Ce sunt vorbele astea?”. Ceva de genul, nu mai știu exact conversația toată.

CANCAN: V-ați văzut?

MINORĂ: Nu, că ne-a chemat la el și l-am mințit că am avut accident, ca să nu mai venim.

CANCAN: Câți ani aveți voi? Tu?

MINORĂ: Păi, eu am 15 ani și nu m-a întrebat deloc. Nu l-a interesat.

CANCAN: Ați mai vorbit de atunci?

MINORĂ: Da. Mi-a scris a doua zi el, ce fac, dacă mai venim, și tot am mai vorbit. Mi-a dat mesaj când ne mai vede și i-am zis că în câteva zile și, de atunci, nu am mai vorbit.

CANCAN: Dar să înțelegem că, de teamă, el ți-a scris mesaje și ți-a dat mesaje prin poze?

MINORĂ: Da. V-am dat doar unul și mai am, dar nu cred că sunt atât de interesante.

CANCAN: Mesajele erau indecente?

MINORĂ: Da, da. A spus că vrea să ne ia pe toate trei, că nu o să-i facem față și o să-l rugăm să se oprească. Niște chestii scârboase.

CANCAN: Dar el unde vă chema?

MINORĂ: La el, la București, să venim, și i-am spus că nu avem mașină prima oară. Și a zis că nu este problemă, trimite el mașină după voi. Și i-am zis „Nu, nu”, că rezolvăm mâine, și a doua zi i-am spus că am făcut accident.

CANCAN: V-a dat o adresă unde să vă vedeți?

MINORĂ: Nu, nu. Ne-a dat multe mesaje după ce nu i-am răspuns vreo patru ore. Apoi mă întreba de ce nu mai venim, m-a făcut mincinoasă. Dacă îi ziceam că venim, cred că ne dădea o adresă anume. El zicea ceva de genul „la el la apartament”.

Mesajele care îl pun pe Jador într-o situație delicată! O minoră susține că artistul le-ar fi chemat la București

Nu vom dezvălui identitatea tinerei, întrucât este minoră și vrem să-i protejăm intimitatea. Potrivit declarațiilor sale, Jador i-a trimis mesaje sub formă de fotografii, care dispar după o perioadă scurtă de timp, iar astfel de conversații ar fi fost purtate pentru a nu rămâne în istoricul discuției.

Capturile care au ajuns în posesia redacției CANCAN.RO arată schimbul de mesaje pe care manelistul l-a avut cu minora. Potrivit conversațiilor, Jador i-a spus fetei că o așteaptă la București, ba chiar s-a oferit să-i trimită un șofer, dacă nu are cu ce să ajungă. La un moment dat, minora susține că i-a trimis artistului mai multe fotografii în care apărea alături de prietenele sale, iar acesta le-a chemat pe toate, deși discuția începuse doar cu una dintre ele. Manelistul le-a transmis că abia așteaptă să le vadă, însă întâlnirea nu a mai avut loc. Supărat că fetele nu au mai ajuns, acesta le-a numit „mincinoase”.

CANCAN.RO l-a contactat pe artist pentru a-i cere un punct de vedere. Jador a aflat despre acuzațiile pe care tânăra le-a făcut împotriva lui, însă până la acest moment nu a oferit nicio replică.

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