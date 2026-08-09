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Daniel Kinahan a fost extrădat din Dubai. Liderul uneia dintre celei mai mari rețele de crimă organizată din lume urmează să-și primească sentința

De: Irina Vlad 09/08/2026 | 21:41
Daniel Kinahan a fost extrădat din Dubai. Liderul uneia dintre celei mai mari rețele de crimă organizată din lume urmează să-și primească sentința
Daniel Kinahan a fost extrădat din Dubai/ sursă foto: Profimedia
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Daniel Kinahan, unul dintre liderii grupării criminale organizate Kinahan, a fost extrădat duminică, 9 august, din Dubai cu un avion al guvernului irlandez și condus la Dublin în cadrul unei operațiuni de maximă securitate. Această capturare pune capăt unui îndelungat joc de-a șoarecele și pisica între fugar și autoritățile din Europa, SUA și statele din Golf. 

După ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite i-au respins apelul luna trecută, decizia privind predarea lui Daniel Kinahan – prins și arestat în aprilie la Dubai – a devenit definitivă, deschizând oficial calea spre extrădare și punerea sa sub acuzare în Irlanda. La 10 ani de când a supraviețuit unei tentative de asasinat și a fugit în exil, liderul cartelului a revenit duminică, 9 august, în Irlanda. Acesta a fost adus la Dublin pentru a fi acuzat oficial de coordonarea unei rețele criminale.

Daniel Kinahan a fost extrădat din Dubai

Deși Daniel Kinahan nu a fost încă judecat, acesta pare să se pregătească deja pentru o condamnare le o pedeapsă lungă, potrivit unor declarații oferite într-un interviu acordat recent în Dubai: „Cred că am primit deja închisoare pe viață. Și acum trebuie să trecem prin toată această procedură.”, a spus acesta într-un podcast.

Tatăl a cinci copii, căsătorit, a declarat că „nu a fost un înger”, dar că acuzațiile aduse împotriva lui erau exagerate. El a afirmat că nu a spălat bani prin intermediul promovării boxului, respingând astfel una dintre acuzațiile aduse împotriva sa.

Lăsând în urmă viața de lux din Dubai, de unde coordona un imperiu interlop de sute de milioane de euro, Daniel Kinahan ar urma să fie încarcerat în Unitatea A5 din Blocul A al penitenciarului de maximă siguranță din Portlaoise.

Cum a fost înființată gruparea Kinahan

Tatăl său, Christopher Kinahan, a pus bazele acestei organizații în anii 1980, importând heroină în Dublin. Fiind descris drept o persoană rafinată, cu studii universitare și un talent nativ pentru limbile străine, Kinahan senior a fost condamant în repetate rânduri pentru trafic de droguri și spălare de bani, timp în care a dezvoltat o rețea globală ce se întindea din America Latină și Africa de  Nord, până în Marea Britanie și Europa continentală.

Situația s-a schimbat radical în momentul în care o dispută sângeroasă cu banda rivală Hutch a declanașat o serie de asasinate. Conflictul a culminat, în februarie 2016, cu o tentativă îndrăzneață, dar eșuată, de eliminare a lui Daniel Kinahan la hotelul Regency din Dublin, înaintea unui meci de box.

Uciderea lui David Byrne în acel atac a declanșat un val sângeros de răzbunări. Daniel Kinahan nu a mai fost văzut niciodată în public în Irlanda, mutându-și activitatea infracțională în sudul Spaniei și, ulterior, în Dubai. La acea vreme, Emiratele Arabe Unite nu aveau un acord de extrădare cu autoritățile de la Dublin.

În ciuda eforturilor internaționale de monitorizare, Daniel, alături de tatăl său și fratele său, Christopher junior, a continuat să trăiască în liniște în Emirate, unde a transformat compania MTK Global într-o forță majoră în lumea boxului profesionist. Imunitatea aparentă a celor trei s-a prăbușit în 2022, odată cu recompensa de 15 milioane de dolari pusă pe capul lor de către SUA – pentru informații care să ducă la prinderea sau condamnarea lor.

Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost arestat în Dubai

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