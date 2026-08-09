Poliția Română a emis alertă de fraudă la nivel național. Un simplu apel telefonic te poate lăsa fără bani în cont

Poliția Română a emis o alertă majoră de fraudă la nivel național. Este vorba despre o explozie a numărului de cazuri în care infractorii golesc conturile bancare ale victimelor prin intermediul apelurilor telefonice.

La nivel național, una dintre cele mai frecvente metode de furt digital este „vishing-ul”, o tehnică prin care infractorii conving victimele prin intermediul apelurilor telefonice să le furnizeze datele personale și bancare. Atacatorii folosesc manipularea psihologică și tactici avansate de a induce victimele în panică.

Aceștia se prezintă drept funcționari bancari, oficiali ai unor autorități sau consultanți de investiții și susțin că au „detectat” tranzacții suspecte sau „tentative” de fraudă realizate în altă țară. Discuțiile sunt purtate extrem de profesionist, atacatorii folosind și stăpânind la perfecție terminologia bancară.

Ce trebuie să faci pentru a te proteja

Maimult de atât, în ultima perioadă, potrivit datelor Direcției Naționale de Securitate Cibernetică (DNSC), infractorii au început să folosească inteligența artificială pentru a clona voci, pentru a simula vocea unui manager de bancă, a unei persoane publice sau chiar a unei rude.

Autoritățile îi sfătuiesc pe români să nu comunice niciodată prin telefon parole, coduri PIN, coduri OTP, coduri primite prin SMS sau alte date de autentificare. De asemenea, transmiterea datelor complete ale cardului și codul CVV/CVC este strict interzisă.

Oamenii trebuie să verifice întotdeauna autenticitatea solicitării contactând instituția financiară prin canalele ofiiale de comunicare. Nu instalați aplicații de control la distanță la solicitarea unei persoane care vă contactează telefonic și informați membrii familiei, în special persoanele vârstnice, cu privire la aceste metode de fraudă.

„Astfel, atragem atenţia că nicio instituţie financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacţii pentru ‘protejarea’ contului. De asemenea, reprezentanţii legitimi ai instituţiilor financiare nu solicită instalarea unor aplicaţii de control la distanţă şi nu cer clienţilor să transfere fondurile în aşa-zise ‘conturi sigure’, acestea reprezentând indicii clare ale unei tentative de fraudă”, informează Poliţia.

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