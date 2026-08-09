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Cristina Petre, adevărul despre presupusa sarcină! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a spus tot: „Corpul meu a trecut prin niște schimbări”

De: Alina Drăgan 09/08/2026 | 21:30
Cristina Petre, adevărul despre presupusa sarcină! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a spus tot: „Corpul meu a trecut prin niște schimbări”
Cristina Petre, adevărul despre presupusa sarcină /Foto: Instagram
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Recent, Cristina Petre a intrat în vizorul internauților, după ce a afișat o burtică suspectă. Mulți s-au grăbit să speculeze faptul că aceasta ar fi însărcinată, iar unii nu au ezitat și au întrebat-o direct. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a răspuns acum curiozității tuturor. Se pare că bruneta trece prin câteva schimbări.

Recent, Cristina Petre s-a întâlnit cu Simona Butură, cea care i-a fost colegă la Insula Iubirii. Cea din urmă s-a căsătorit în urmă cu doar câteva luni, iar acum se pregătește să devină mămică. Blondina este pe ultima sută de metri cu sarcina.

Ei bine, în imaginile în care apare alături de Simona, internauții au sesizat o burtică suspectă și la Cristina. Iar prin asociere s-au dus imediat cu gândul la o sarcină.

Cristina Petre, adevărul despre presupusa sarcină

Imediat ce burtica fostei concurente de la Insula Iubirii a fost observată, internauții au fost curioși să afle dacă aceasta este sau nu însărcinată. Au întrebat-o direct, iar Cristina a răspuns imediat. Aceasta a spus că nu este vorba despre nicio sarcină.

Cristina Petre, adevărul despre presupusa sarcină /Foto: Instagram

Mai mult, fosta parteneră a lui Andrei a mai punctat că în ultima perioadă a trecut prin momente dificile, prin schimbări, iar acestea se observă și la nivelul fizicului.

„Nu ascund nicio sarcină. Corpul meu are momentan alte planuri și mi-a făcut o burtică foarte convingătoare. Dar lăsând gluma la o parte, am trecut printr-o perioadă destul de intensă, iar corpul meu a trecut și el prin niște schimbări”, a fost răspunsul oferit de Cristina Petre, pe TikTok.

De asemenea, în urmă cu ceva timp, Cristina declara că nu s-ar vedea intrând în rolul de mamă, însă acum se pare că începe să se răzgândească. Simona a dat-o de gol și a spus că bruneta nu mai exclude acum atât de vehement această idee.

„E de domeniul trecutului că nu voia (n.r. să devină mamă)! Nu se știe niciodată ce-i rezervă viitorul, momentan este foarte bine și se bucură de tot ceea ce-i oferă prezentul”, a scris Simona Butură, în comentarii.

Ultima perioadă din viața Cristinei Petre a fost destul de grea. A marcat despărțirea definitivă de Andrei, iar acest lucru nu a fost ușor de gestionat. Însă, fosta concurentă Insula Iubirii merge la terapie și încearcă să se vindece și să privească încrezătoare spre viitor.

 

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Foto: Instagram

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