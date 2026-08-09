Alertă în România! Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile. Familia îl caută cu disperare pe Dacian Vonu

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate în legătură cu dispariția fostului șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara. Dacian Vonu, în vârstă de 54 de ani, a plecat de acasă pe 7 august și nu a mai revenit. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile. Familia îl caută cu disperare.

În data de 9 august, oamenii legii din Deva au fost sesizați cu privire la dispariția lui Dacian Vonu, în vârstă de 54 de ani. Se pare că acesta a plecat voluntar de la adresa de domiciliu în data de 7 august și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma.

Potrivit informațiilor oferite de către autorități, semnalmentele lui Dacian Vonu sunt: înălțime – 1,70 metri, greutate – 70 de kilograme, părul grizonat, precum și barbă și mustață îngrijite, tot grizonate.

La momentul dispariției, Dacian Vonu purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale maro. Avea asupra sa un ghiozdan negru.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Dacian Vonu este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Dacian Vonu a condus Serviciul de Investigații Criminale

Dacian Vonu este un nume cunoscut în Poliția Hunedoara. Bărbatul a ocupat funcția de șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara și a avut o carieră îndelungată în Poliție.

Acesta și-a început cariera în Poliție în anul 2005, iar ulterior a devenit ofițer și a ajuns comisar-șef. În timpul carierei, a fost recompensat de două ori cu titlul de „Polițistul anului” în cadrul IPJ Hunedoara, în 2013 și 2017, pentru activitatea desfășurată în domeniul investigațiilor criminale.

În urmă cu șapte ani, familia lui Dacian Vonu a fost marcată de o tragedie. În anul 2019, mama și sora acestuia au fost găsite decedate în locuința familiei din Deva. Cele două au fost victimele unei intoxicații cu monoxid de carbon.

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