Mykonos a devenit din nou unul dintre cele mai căutate refugii de vară pentru vedetele internaționale. Nicole Kidman, Zoe Saldaña, Katy Perry și Sofía Vergara se numără printre celebritățile care au ales în ultimele săptămâni insula grecească pentru vacanță.

Valul de vedete a transformat Mykonos într-un adevărat magnet pentru celebrități în această vară. De la petrecerile și restaurantele exclusiviste până la plimbările cu iahtul și zilele petrecute pe plajă, insula din Marea Egee continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale starurilor internaționale.

Nicole Kidman și Zoe Saldaña au fost surprinse în Mykonos la începutul lunii august. Cele două actrițe au luat masa împreună la Nammos, unul dintre cele mai cunoscute beach cluburi de lux de pe insulă, potrivit Greek Reporter.

Kidman și Saldaña se cunosc foarte bine, cele două actrițe jucând împreună în serialul „Lioness”. În Mykonos, ele au fost văzute și în timpul unei plimbări cu barca, profitând de vacanța petrecută în Grecia.

Katy Perry a fost, de asemenea, în Mykonos în această perioadă. Cântăreața a fost văzută la Nammos Village și pe plaja Psarou, unde a încercat să se bucure de vacanță departe de atenția excesivă a publicului, alături de partenerul său, fostul premier canadian Justin Trudeau.

Sofía Vergara, printre primele vedete de la Hollywood care au ajuns în Mykonos

Cu doar câteva săptămâni înainte, Sofía Vergara își petrecea timpul în Mykonos, unde a fost surprinsă la Scorpios, unul dintre cele mai cunoscute locuri de pe insulă.

Actrița columbiană a publicat la rândul ei imagini și videoclipuri din vacanță, inclusiv de la o seară petrecută la Scorpios, unde a dansat și s-a distrat alături de prieteni. Vizita a avut loc pe 21 iulie, în aceeași seară în care localul găzduia un set al DJ-ului sud-coreean Peggy Gou.

Sofía Vergara nu a fost însă singura vedetă care a ales Grecia în această vară. Potrivit Pappas Post, Rita Ora, Kevin Hart și Ludacris au ajuns, de asemenea, în Grecia, iar Michael Jordan a fost văzut în Mykonos.

Lista celebrităților care au ajuns în Mykonos în această vară este mai lungă. Actorul Matthew McConaughey a fost surprins la o petrecere pe insulă la sfârșitul lunii iulie.

Mykonos nu este însă o destinație nouă pentru celebrități. Insula are o reputație construită de decenii ca destinație pentru vedete din cinematografie, muzică, modă, sport și chiar politică.

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