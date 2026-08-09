Noul cuplu din showbiz! Fosta lui Neymar se iubește de mai bine de un an cu fostul iubit al lui Hailey Bieber

Shawn Mendes, artistul nominalizat la premiile Grammy, se iubește cu actrița braziliană Bruna Marquezine. După luni întregi de speculații, canadianul a confirmat noua sa relație. Află mai multe detalii!

Shawn Mendes și Bruna Marquezine sunt un cuplu

După ce presa internațională a speculat o relație amoroasă între cei doi, confirmarea a venit în luna august 2026. Shawn Mendes a recunoscut pe contul său de Instagram că este îndrăgostit până peste cap de noua lui iubită, actrița Bruna Marquezine.

„Ești o lumină în fiecare încăpere în care intri. Fără să fiu prea siropos, mi-ai schimbat cu adevărat viața și sunt atât de, atât de recunoscător că te am”, a scris artistul.

Acesta a publicat niște imagini în care cei doi apar vizitând Casa Amarela Providencia din Rio de Janeiro.

Primele zvonuri despre relația lor

În martie 2025, Bruna Marquezine a fost văzută urmărindu-l pe Shawn Mendes în timp ce acesta cânta la festivalul Lollapalooza Brasil. Apoi, în luna noiembrie, au fost surprinși împreună la turneul Radical Optimism al Dua Lipa, în São Paulo.

O lună mai târziu, publicația Hola! a anunțat că cei doi au petrecut împreună Revelionul în Alagoas și TMZ a publicat imagini cu cei doi sărutându-se. În lunile următoare, adică pe la începutul lui 2026, cei doi au fost fotografiați tot mai des unul în compania celuilalt, atât în America, cât și în Brazilia.

Asumarea oficială a relației a venit chiar de ziua Brunei Marquezine, în august 2026. La finalul mesajului de pe Instagram, artistul i-a transmis iubitei sale un mesaj în limba portugheză: „Eu te amo muito muito muitoo” (n.r. „Te iubesc foarte, foarte, foarte mult”).

Cu cine s-a mai iubit Shawn Mendes

În trecut, artistul canadian a mai avut o relație intens mediatizată cu celebra Camila Cabello. Povestea lor de iubire a fost presărată cu foarte multe suișuri și coborâșuri între anii 2019 și 2023. Acesta a mai avut o relație și cu celebra Hailey, actuala soție a lui Justin Bieber.

În septembrie 2024, artistul a recunoscut că presiunea publică poate fi greu de ignorat.

„Indiferent cât de puternic ești din punct de vedere mental, când milioane de oameni comentează despre relațiile tale, este foarte greu să nu fii afectat, influențat sau chiar inspirat de ceea ce spun”, a mărturisit Mendes, în podcastul On Purpose realizat de Jay Shetty.

Cine este Bruna Marquezine

Tânăra s-a născut pe 4 august 1995 și a crescut în Duque de Caxias, o suburbie din apropierea orașului Rio de Janeiro. Este mândră de originile sale și încurajează oamenii să călătorească în Brazilia, pentru a vizita o cultură diferită și aparte.

Într-un interviu acordat în noiembrie 2023 publicației Condé Nast Traveler, Bruna a vorbit despre locurile sale preferate din țara natală.

„Rio este un oraș superb. Nu am întâlnit niciodată o persoană care să nu se fi simțit binevenită în Brazilia. Noi chiar oferim tot ce avem mai bun”, a spus actrița.

A cochetat cu actoria de mică

Se pare că Bruna știa încă de când era o copilă că vrea să devină actriță. Primele roluri primite au fost când avea doar 5 ani și a apărut în mai multe reclame locale. La vârsta de 7 ani au venit și rolurile mai serioase, fiind aleasă pentru câteva telenovele braziliene.

„Știu că este puțin ciudat să te gândești că un copil de cinci ani știa că vrea să joace, dar așa m-am simțit atunci. Îmi plăcea faptul că aveam responsabilități și că eram tratată adesea ca un profesionist, ca un adult”, povestea ea pentru Elle în noiembrie 2023.

În 2013, a debutat la Hollywood în filmul „DC Blue Beetle”, primul film live-action cu supereroi al francizei care are o distribuție predominant latino. În producție au mai jucat Xolo Maridueña și George Lopez.

„Întotdeauna mi-a fost greu să-mi separ cariera între «națională» și «internațională». Este un singur drum. Este călătoria mea… Nu vreau să încetez să lucrez în Brazilia. Întotdeauna mi-am dorit să conectez cele două lumi și să nu las în urmă tot ceea ce sunt”, a declarat actrița.

Cu cine s-a mai iubit Bruna Marquezine

Tânăra actriță din Brazilia este cunoscută și datorită relației pe care a avut-o cu celebrul fotbalist Neymar. Cei doi au format un cuplu timp de 5 ani, în perioada 2013 și 2018. Din cauza expunerii mediatice intense, actrița a decis să-și protejeze mai mult viața privată.

„Am învățat să păstrez anumite lucruri pentru mine”, declara ea pentru Flaunt Magazine în 2023.

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