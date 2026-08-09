RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea. O țintă aeriană a apărut lângă granița României

Alertă în miez de noapte pentru locuitorii din Tulcea! Când cei mai mulți oameni dormeau, telefoanele au început să sune. Un mesaj RO-Alert a pus pe jar județul după ce radarele Armatei au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina.

Totul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar autoritățile au intrat imediat în alertă. Ținta a fost urmărită de sistemele radar, însă, din fericire, nu a trecut în spațiul aerian al României.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, sâmbătă, 8 august, la ora 23.35, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 00.22”, arată MApN.

Alertă în miez de noapte pentru locuitorii din Tulcea!

Semnalul radar a fost detectat la ora 23.35, iar populația a primit avertizarea RO-Alert începând cu ora 00.22. Pentru oamenii din Tulcea, momentul a fost unul cât se poate de neliniștitor, mai ales după incidentele recente cu drone.

Autoritățile au urmărit în continuare traiectoria țintei, iar aceasta a dispărut ulterior de pe sistemele radar. Nu a fost semnalată pătrunderea aparatului în spațiul aerian românesc. După mai puțin de o jumătate de oră, alerta a fost oprită. MApN a anunțat că aceasta a încetat la ora 00.48.

Trei drone, doborâte în România în doar trei zile

Episodul vine după o perioadă extrem de tensionată pentru spațiul aerian românesc. În doar trei zile, avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au distrus trei drone. Prima a fost doborâtă pe 24 iulie, în zona Padina, din județul Buzău. Pe 25 iulie, o altă dronă a fost interceptată și distrusă în apropiere de Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

O zi mai târziu, pe 26 iulie, o a treia dronă a fost doborâtă în apropiere de Sulina, deasupra Mării Negre. De această dată, autoritățile au avut de-a face cu o țintă detectată lângă graniță, fără ca aceasta să ajungă în spațiul aerian național.

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