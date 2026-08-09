Acasă » Știri » DN 6, blocat după un accident cumplit. Un om a murit și doi au fost răniți

DN 6, blocat după un accident cumplit. Un om a murit și doi au fost răniți

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 10:15
DN 6, blocat după un accident cumplit. Un om a murit și doi au fost răniți
DN 6, blocat după un accident cumplit. Un om a murit și doi au fost răniți
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident teribil a dat peste cap traficul, duminică dimineața, pe DN 6, în județul Caraș-Severin! Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, iar bilanțul este unul tragic: o persoană și-a pierdut viața, în timp ce alte două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Accidentul s-a produs în localitatea Armeniș, pe unul dintre cele mai circulate sectoare ale DN 6. În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, trei persoane au fost afectate. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei pentru a acorda primul ajutor și pentru a gestiona situația creată în urma impactului.

Accident grav pe DN6

Din păcate, pentru una dintre victime medicii nu au mai putut face nimic. Persoana a fost declarată decedată. Celelalte două victime au supraviețuit impactului, însă au suferit leziuni și au fost preluate de echipajele medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și tratament.

În urma tragediei, circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri de mers în zona în care s-a produs accidentul. Situația a creat probleme pentru șoferii care se deplasau pe DN 6, iar valorile de trafic au început să crească pe măsură ce intervenția echipajelor a continuat. Polițiștii aflați la fața locului au dirijat circulația și le-au cerut conducătorilor auto să respecte indicațiile primite.

Cercetările continuă

Cauzele exacte ale accidentului nu sunt încă stabilite. Oamenii legii urmează să reconstruiască momentul impactului și să determine împrejurările în care cele două autoturisme au ajuns să se lovească. Cercetarea de la fața locului este esențială pentru stabilirea dinamicii accidentului și pentru identificarea tuturor factorilor care au dus la producerea tragediei.

Ancheta va trebui să lămurească inclusiv modul în care se deplasau cele două mașini înainte de coliziune și ce s-a întâmplat în secundele care au precedat impactul.

Accidentul a avut un efect imediat asupra traficului din zonă. Oprirea circulației pe ambele sensuri ale DN 6 a însemnat că șoferii aflați în deplasare au fost nevoiți să aștepte până când polițiștii și echipele de intervenție au putut permite reluarea circulației.

Pentru conducătorii auto care urmau să treacă prin Armeniș în această perioadă, recomandarea a fost să manifeste prudență și să țină cont de indicațiile agenților prezenți în zonă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact ce a provocat accidentul și cine se face vinovat de producerea impactului.

VEZI ȘI: Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit

Accident cumplit pe DN 67. Un bărbat de doar 33 de ani și-a pierdut viața

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Știri
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Știri
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un stâlp de iluminat din Constanța
Mediafax
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un...
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș. În plină criză energetică, apelul lui Bolojan de economisire a energiei nu s-a auzit la Cluj, în orașul condus de colegul de partid, Emil Boc
Gandul.ro
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
„Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât un sandviș ieftin”
Adevarul
„Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice preț și cum previi apariția ei
Mediafax
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
Prosport.ro
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar la intrarea în curte
Click.ro
Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș. În plină criză energetică, apelul lui Bolojan de economisire a energiei nu s-a auzit la Cluj, în orașul condus de colegul de partid, Emil Boc
Gandul.ro
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș....
Tags:
ULTIMA ORĂ
AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de ...
AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de terapie! “Critica asta îmi făcea rău”
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Zodia care va primi o mărire de salariu până la finalul verii, potrivit celebrei Neti Sandu: „Vor ...
Zodia care va primi o mărire de salariu până la finalul verii, potrivit celebrei Neti Sandu: „Vor apărea recompense importante”
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
Vezi toate știrile