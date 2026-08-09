DN 6, blocat după un accident cumplit. Un om a murit și doi au fost răniți

Un accident teribil a dat peste cap traficul, duminică dimineața, pe DN 6, în județul Caraș-Severin! Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă, iar bilanțul este unul tragic: o persoană și-a pierdut viața, în timp ce alte două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Accidentul s-a produs în localitatea Armeniș, pe unul dintre cele mai circulate sectoare ale DN 6. În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, trei persoane au fost afectate. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei pentru a acorda primul ajutor și pentru a gestiona situația creată în urma impactului.

Accident grav pe DN6

Din păcate, pentru una dintre victime medicii nu au mai putut face nimic. Persoana a fost declarată decedată. Celelalte două victime au supraviețuit impactului, însă au suferit leziuni și au fost preluate de echipajele medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și tratament.

În urma tragediei, circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri de mers în zona în care s-a produs accidentul. Situația a creat probleme pentru șoferii care se deplasau pe DN 6, iar valorile de trafic au început să crească pe măsură ce intervenția echipajelor a continuat. Polițiștii aflați la fața locului au dirijat circulația și le-au cerut conducătorilor auto să respecte indicațiile primite.

Cercetările continuă

Cauzele exacte ale accidentului nu sunt încă stabilite. Oamenii legii urmează să reconstruiască momentul impactului și să determine împrejurările în care cele două autoturisme au ajuns să se lovească. Cercetarea de la fața locului este esențială pentru stabilirea dinamicii accidentului și pentru identificarea tuturor factorilor care au dus la producerea tragediei.

Ancheta va trebui să lămurească inclusiv modul în care se deplasau cele două mașini înainte de coliziune și ce s-a întâmplat în secundele care au precedat impactul.

Accidentul a avut un efect imediat asupra traficului din zonă. Oprirea circulației pe ambele sensuri ale DN 6 a însemnat că șoferii aflați în deplasare au fost nevoiți să aștepte până când polițiștii și echipele de intervenție au putut permite reluarea circulației.

Pentru conducătorii auto care urmau să treacă prin Armeniș în această perioadă, recomandarea a fost să manifeste prudență și să țină cont de indicațiile agenților prezenți în zonă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact ce a provocat accidentul și cine se face vinovat de producerea impactului.

VEZI ȘI: Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit

Accident cumplit pe DN 67. Un bărbat de doar 33 de ani și-a pierdut viața