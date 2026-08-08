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Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 12:42
Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit
Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit
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Un accident cumplit a avut loc pe DN58B, în apropiere de Berzovia, după ce un autoturism și un TIR s-au izbit frontal. În doar câteva clipe, cele două vehicule au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul s-a extins și la vegetația uscată de pe marginea drumului.

La fața locului au ajuns de urgență pompierii, echipajele medicale și polițiștii. Intervenția salvatorilor a fost una dificilă, focul afectând atât mașinile implicate în coliziune, cât și zona din apropierea șoselei.

Accident cumplit pe pe DN58

Potrivit primelor informații, tragedia s-ar fi produs în timpul unei depășiri. Șoferul autoturismului ar fi pătruns pe contrasens, moment în care s-a izbit frontal de ansamblul TIR.

”În urmă cu puțin timp, pe DN 58B, la kilometrul 27, în afara localității Berzovia, s-a produs un accident rutier grav, în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule tip TIR. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timpul efectuării unei depășiri, conducătorul autoturismului ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu ansamblul TIR.

Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit
Accident violent pe DN58, urmat de incendiu. Șoferul unui autoturism a murit

În urma impactului, ambele autovehicule au fost cuprinse de incendiu. Conducătorul autoturismului a decedat în urma accidentului, trupul acestuia fiind găsit carbonizat. Conducătorul ansamblului TIR a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, transmite IPJ Caraș-Severin.

Unul dintre șoferi a murit

Din nefericire, șoferul autoturismului nu a mai putut fi salvat. Acesta a fost găsit carbonizat în urma incendiului izbucnit după coliziune. Șoferul TIR-ului a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital.

La intervenție au participat pompierii militari din cadrul Detașamentului Reșița, echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin. În sprijinul salvatorilor a fost solicitat și un elicopter SMURD.

”La fața locului acționează pompierii militari din cadrul Detașamentului Reșița cu autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD tip B. Există și un echipaj de la SAJ si un echipaj de poliție CS. Poliția coordonează traficul rutier în zonă și va decide când se va deschide traficul rutier în zonă”, transmite ISU Caraș-Severin.

În urma accidentului, circulația pe DN58B a fost blocată pe ambele sensuri. Autoritățile estimează că traficul ar putea fi reluat în aproximativ două ore, însă situația depinde de intervenția pompierilor și de cercetările polițiștilor. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Șoferul ansamblului TIR a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

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