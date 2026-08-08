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Documente explozive din SUA. Messi ar fi fost vizat de un atentat la Cupa Mondială

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 12:05
Documente explozive din SUA. Messi ar fi fost vizat de un atentat la Cupa Mondială
Documente explozive din SUA. Messi ar fi fost vizat de un atentat la Cupa Mondială
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Lionel Messi ar fi ajuns în centrul unei amenințări teroriste înaintea unui meci al Argentinei la Cupa Mondială din 2026. Un apel primit de autoritățile americane ar fi declanșat o alertă de securitate, iar informațiile transmise atunci au fost suficient de grave pentru ca oamenii legii să trateze situația cu maximă seriozitate.

Totul s-ar fi petrecut înaintea partidei dintre Argentina și Iordania. Potrivit unor documente întocmite de poliția americană și făcute ulterior publice, un bărbat ar fi sunat la aeroportul din Dallas și ar fi anunțat că el și alte două persoane ar intenționa să pătrundă pe stadion.

Lionel Messi ar fi fost vizat de un atentat la Cupa Mondială

În timpul conversației, acesta ar fi făcut afirmații extrem de grave despre un posibil atac. Informațiile au fost consemnate în rapoartele IPCC, structură coordonată de FBI, la care au participat inclusiv reprezentanți ai autorităților spaniole.

Lionel Messi / sursă foto: Profimedia

Potrivit relatărilor, bărbatul ar fi amenințat că va folosi bombe artizanale și o armă de tip AR-15. Țintele indicate ar fi fost polițiștii aflați în zonă, dar și fotbaliștii celor două echipe. Numele lui Lionel Messi ar fi fost menționat în mod expres în timpul amenințării.

„Au vrut să-l omoare pe Messi!”, au reacționat și cei de la sport.ua, după informațiile apărute în presă.

După apariția acestor informații, autoritățile americane ar fi intensificat măsurile de securitate în jurul arenelor care găzduiau partide de la Cupa Mondială.

Nici Ronaldo nu ar fi fost ferit de incidente

Messi nu ar fi fost singura vedetă mondială aflată în centrul unor situații neobișnuite în timpul turneului. Cristiano Ronaldo ar fi avut, la rândul său, parte de un episod care a atras atenția autorităților. Un bărbat s-ar fi interesat de locul în care era cazat fotbalistul portughez, iar un alt individ ar fi reușit să intre fără autorizație în hotel.

Acesta ar fi încercat chiar să urce în același lift cu Ronaldo. Polițiștii l-ar fi oprit și încătușat, iar bărbatul ar fi spus că voia doar să facă o fotografie cu starul portughez. În aceeași perioadă, în relatările despre incidentele de securitate apar și Kylian Mbappé, dar și arbitrul francez François Letexier. Cei doi s-ar fi confruntat cu situații grave de hărțuire în timpul competiției.

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