Unde o va boteza Laura Cosoi pe Nina. Actrița păstrează tradiția familiei

Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Actrița a adus pe lume cea de-a cincea fetiță, pe nume Nina. Născută la finalul lunii iulie, familia se pregătește intens pentru botezul micuței, care va avea loc în luna august.

Laura Cosoi este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Ea și soțul ei, Cosmin, au o familie frumoasă. Acum, după nașterea mezinei, Nina, vedeta este prinsă cu pregătirea botezului. Cu toate acestea, este în continuare activă în mediul online, acolo unde are o comunitate impresionantă și a împărtășit detalii incredibile din culisele evenimentului important. Aceasta păstrează tradiția familiei.

Unde o va boteza Laura Cosoi pe Nina

Actrița a născut la finalul lunii iulie, iar familia ei s-a întregit. Rita, Vera, Lara și Aida au primit-o cu bucurie pe mezina Nina. Acum, Laura Cosoi se pregătește de botezul micuței, care va avea loc la finalul lunii august. Ea va fi creștinată în Maramureș, acolo unde au fost botezate și celelalte fetițe.

Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș care va avea loc la final de lună, a scris Laura Cosoi în mediul online.

Biserica în care va avea loc ceremonia va fi în Baia Spire, din Maramureș și este romano-catolică. Evenimentul va aduna laolaltă familia și prietenii apropiați. Decizia de a organiza totul în această locație are o însemnătate aparte: aici s-a născut și copilărit soțul ei, Cosmin, și tot aici și-au unit cei doi destinele.

Ce spune vedeta despre cel de-al șaselea copil

Întrebată de CANCAN dacă își mai dorește un copil, Laura Cosoi a mărturisit că îi place perioada sarcinii, însă crede că nu se va mai întâmpla asta.

Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune, a declarat pentru CANCAN.

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