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Diagnosticul care i-a schimbat viața Alinei Pușcău. Ce crede că i-ar fi provocat boala

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 11:28
Diagnosticul care i-a schimbat viața Alinei Pușcău. Ce crede că i-ar fi provocat boala
Alina Pușcău, despre primirea diagnosticului/ sursa foto: social media
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Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Modelul a fost diagnosticat cu cancer, iar acum, aflată în Statele Unite ale Americii pentru tratament, a vorbit pentru prima dată despre ce i-a declanșat boala și când a primit, de fapt, diagnosticul.

Alina Pușcău este una dintre cele mai cunoscute modele din lume, având un succes internațional impresionant. Totuși, pe plan personal, vedeta traversează o perioadă grea. De curând, a anunțat în mediul online, cu lacrimi în ochi, că a fost diagnosticată cu cancer și urmează să înceapă tratamentul în America. Acum, ea a dezvăluit că a primit vestea tristă chiar de Revelion. Încă de atunci a încercat mai multe medicamente, însă fără succes.

Alina Pușcău a vorbit despre ce i-a declanșat boala

Fotomodelul este de părere că mai mulți factori au dus la acest diagnostic. Ea spune că alimentația, produsele cosmetice și stilul de viață sunt doar câteva aspecte importante. Mai mult decât atât, le-a transmis femeilor să aibă grijă de ele și să își facă investigațiile necesare la timp. Alina Pușcău a fost foarte afectată de problema sa de sănătate și a mărturisit că a intrat în clinică cu lacrimi în ochi.

De ce credeți că am ajuns aici? Corpul meu avea foarte mult acid, în sânge. Din cauza acidității din corp se creează aceste tumori. E foarte important ce mănânci, ce cosmetice folosești, ce folosești pentru păr, cum te îmbraci. Toate acestea sunt foarte importante, a povestit Alina Pușcău.

Aceasta se află acum la o clinică din California pentru a începe tratamentul. A relatat din spital că i s-au administrat perfuzii cu mai multe substanțe care au rolul de a ameliora durerea pe care o va simți. Deocamdată, Alina nu este nevoită să facă chimioterapie, însă a precizat că are o stare de slăbiciune și amețeală, dar îi este greu să vorbească despre asta.

Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine, a mai adăugat ea.

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