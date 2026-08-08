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ANM a emis trei avertizări Cod galben. Rafale de peste 80 km/h și caniculă severă

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 11:29
ANM a emis trei avertizări Cod galben. Rafale de peste 80 km/h și caniculă severă
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Vremea pregătește o schimbare spectaculoasă, iar meteorologii au emis nu mai puțin de trei avertizări Cod galben pentru sâmbătă, 8 august. În timp ce într-o parte a țării temperaturile vor deveni greu de suportat, în alte regiuni se anunță furtuni și vânt puternic.

Prima surpriză vine din sud și vest. De la ora 10:00, căldura își intră serios în drepturi, iar temperaturile vor urca până la 37 de grade. Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei se află sub avertizare până la ora 21:00.

Meteorologii atrag atenția și asupra disconfortului termic. Indicele temperatură-umezeală va atinge sau chiar va depăși pragul critic de 80 de unități.

Vremea o ia razna!

În timp ce unii români se vor topi de căldură, alții vor avea parte de o vreme complet diferită. Moldova, estul Munteniei și nordul Dobrogei intră sub Cod galben de intensificări ale vântului, valabil între orele 10:00 și 23:00.

Sursa foto: Pexels

Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. Probleme pot apărea și în vestul și sud-vestul țării, unde vântul va avea, local, viteze de 40-45 km/h, iar izolat poate trece de 50-55 km/h. Partea cea mai agitată a zilei este anunțată pentru intervalul 12:00-22:00.

Vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice

Jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei, dar și zonele montane pot fi lovite de vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice. În anumite zone, rafalele pot trece de 80 km/h. Pe lângă vântul puternic, meteorologii anunță și posibilitatea apariției grindinei de mici dimensiuni.

Ploile nu vor fi deloc de neglijat. În doar una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. În zonele montane, pe suprafețe restrânse, se pot strânge chiar 30-50 de litri pe metru pătrat. Iar instabilitatea atmosferică poate apărea local și în alte zone din Oltenia, Muntenia și Transilvania.

ANM recomandă atenție sporită în zonele aflate sub avertizare, mai ales în intervalele în care sunt prognozate vijelii și ploi torențiale.

VEZI ȘI: Vremea extremă a lovit mai multe orașe din România. Vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile

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