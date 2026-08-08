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Alina Pușcău, declarații după perfuzia primită în clinică: „Abia pot să vorbesc”

De: Emanuela Cristescu 08/08/2026 | 11:08
Alina Pușcău, declarații după perfuzia primită în clinică: „Abia pot să vorbesc”
Alina Pușcău, declarații după perfuzia primită în clinică: „Abia pot să vorbesc”
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Alina Pușcău trece prin cel mai greu moment din viața ei și nu știe ce îi rezervă lupta cu boala. Vedeta se află în California, unde a început pregătirile pentru tratamentul pe care îl va urma, iar primele ore nu au fost deloc ușoare.

Pe 7 august, vedeta a ajuns la clinica din California pentru pregătirea procedurii. Înainte de tratamentul propriu-zis, medicii i-au administrat o perfuzie, iar Alina a recunoscut că se simțea foarte amețită. Chiar și așa, vedeta a avut un mesaj clar pentru femeile care o urmăresc. Alina le-a îndemnat să meargă la controale și să nu ignore investigațiile medicale.

”Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită cu cei de la UCLA au grijă de mine”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău, declarații după perfuzia primită în clinică: „Abia pot să vorbesc”
Alina Pușcău, declarații după perfuzia primită în clinică: „Abia pot să vorbesc”

Alina Pușcău încearcă să nu își piardă speranța

Vedeta a încercat să rămână optimistă, chiar dacă perioada prin care trece este una complicată. În același timp, Alina a spus că se simte recunoscătoare pentru oamenii care îi sunt aproape și pentru echipa medicală care se ocupă de ea.

Un alt detaliu important este că, în acest moment, Alina nu urmează chimioterapie în forma clasică. Vedeta a explicat că medicii iau în calcul o variantă locală, dacă aceasta va fi necesară. Următorul pas va fi evaluarea făcută de medicul care o monitorizează. Acesta va analiza dacă tumorile au început să se micșoreze și dacă boala a mai evoluat.

”Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina Pușcău.

Tratamentul este extrem de scump

Tratamentul pe care îl urmează în Statele Unite ar costa aproximativ 500.000 de dolari. Pentru Alina Pușcău, urmează acum o perioadă în care fiecare evaluare medicală contează. Vedeta a spus că încearcă să rămână pozitivă și să meargă înainte, cu speranța că tratamentul va da rezultatele dorite.

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