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Gabriela Cristea, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. Noua apariție i-a surprins pe fani

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 11:00
Gabriela Cristea, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. Noua apariție i-a surprins pe fani
Gabriela Cristea, schimbare de look/ sursa foto: social media
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Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu noua sa apariție. Ea a postat în mediul online imagini inedite, prin care își anunța urmăritorii că și-a făcut o schimbare de look. Alături de fotografii, soția lui Tavi Clonda a scris și un mesaj impresionant.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Aceasta s-a retras pentru o perioadă de pe micile ecrane pentru a se ocupa de familie, însă și-a continuat activitatea în mediul online, acolo unde are o comunitate uriașă. De curând, vedeta și-a uimit fanii cu noul său look. Ea a trecut printr-o serie de transformări, mai ales după ce a slăbit în jur de 30 de kilograme. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriela Cristea, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme

Prezentatoarea TV s-a lăsat pe mâna stilistului și fără niciun pic de ezitare s-a tuns scurt. Gabriela Cristea a optat pentru o coafură modernă, lejeră, plină de volum, realizată cu ajutorul plăcii de păr. Bucuroasă de rezultatul final, vedeta a împărtășit totul cu fanii ei. Prin mesajul transmis, bruneta a subliniat că noul look îi dă un aer fresh și tineresc.

Am făcut-o. Și nu… nu este doar o tunsoare. Uneori ai nevoie de un gest mic ca să simți că începe un capitol nou. Eu exact așa m-am simțit când m-am privit în oglindă. Restul îl vedeți în video. Acum spuneți-mi sincer: cum vi se pare noua mea tunsoare? Vă place mai mult decât părul lung?, a scris Gabriela Cristea în mediul online.

Gabriela Cristea, schimbare de look/ sursa foto: social media
Gabriela Cristea, schimbare de look/ sursa foto: social media

Prezentatoarea TV a slăbit 30 de kilograme

Gabriela Cristea și-a schimbat total stilul de viață. Ea s-a concentrat pe sănătatea ei, așadar a avut grijă la ce mănâncă și a reușit să slăbească în jur de 30 de kilograme. Principalul motiv pentru care a făcut această transformare este că a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I, prediabet și stări constante de oboseală.

Pe lângă stilul de viață echilibrat, vedeta a recunoscut că a apelat la ajutorul injecțiilor de slăbit, dar și-a ajustat, de asemenea, porțiile de mâncare. Ea a avut un regim alimentar atent monitorizat, bazat pe porții mici, astfel încât să aibă senzația de sațietate.

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