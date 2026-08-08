Val de reacții după ce Iustina Loghin s-a machiat înainte de naștere. Replica vedetei

Iustina Loghin traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a adus pe lume un băiețel, pe nume Milan. Aceasta l-a așteptat cu brațele deschise pe micuț, iar întâlnirea dintre cei doi a fost una miraculoasă. Totuși, internauții au criticat-o dur pe proaspăta mămică.

Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Cei doi au rezistat tentației și s-au întors mai puternici din Thailanda. Vedeta a născut o fetiță, pe nume Ivana, iar acum a adus pe lume cel de-al doilea copil, pe Milan.

Tânăra nu a uitat să aibă grijă de ea și s-a machiat înainte de naștere. Internauții nu au considerat gestul potrivit, astfel că reacțiile nu au întârziat să apară. Nici Iustina nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu o replică inedită.

Val de reacții după ce Iustina Loghin s-a machiat înainte de naștere

Pe 26 iulie, Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară. Cu puțin timp înainte de naștere, fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a filmat în salonul de spital, în timp ce era machiată. Imaginile au stârnit un val de reacții, iar părerile au fost împărțite. Unele femei au spus că nu ar fi ales niciodată să se machieze înainte de naștere.

Nu aș fi putut să-mi pup bebelușul, să-l miros… cu atâtea boeli pe față. Așa nu!, a fost unul dintre comentariile lăsate la postarea Iustinei.

Pe de altă parte, alte femei au explicat că s-au aranjat înainte să își cunoască micuții și că nu văd nimic greșit în asta.

Și eu m-am aranjat înainte să nasc. Este ceva normal, dar prin comentarii văd că doamnele sunt supărate, oare de ce?, a scris altcineva.

Replica Iustinei Loghin

În urma reacțiilor, vedeta nu a ezitat să răspundă pe măsură. Iustina a transmis un mesaj special pentru cei care o critică.

Câtă invidie și frustrare pot exista din partea unor femei. Nu am pomenit așa ceva! Se pare că este o greșeală să fii o femeie îngrijită și aranjată. Doamne ferește!, a scris Iustina pe Instagram.

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