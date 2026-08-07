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Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România, începând cu 16 august. Câte zile durează și ce temperaturi se vor atinge

De: Anca Chihaie 07/08/2026 | 07:46
Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România, începând cu 16 august. Câte zile durează și ce temperaturi se vor atinge
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Românii vor avea parte de un nou episod de vreme extrem de caldă în a doua jumătate a lunii august. Potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather pentru București, după câteva zile cu temperaturi ridicate, un nou val de caniculă își va face simțită prezența începând cu data de 16 august, când valorile din termometre vor urca din nou până la 36 de grade Celsius.

Estimările meteorologilor arată că episodul de caniculă va fi unul de scurtă durată, întinzându-se pe parcursul a trei zile consecutive, între 16 și 18 august. În această perioadă, maximele se vor menține în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne foarte calde, cu temperaturi minime de aproximativ 20-21 de grade, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat și în intervalul nocturn.

Meteorologii Accuweather anunță un nou val de caniculă în România

Până la instalarea acestui nou val de căldură, Capitala va traversa o perioadă în care temperaturile se vor situa constant peste pragul de 33 de grade. Între 8 și 15 august sunt prognozate maxime cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius, iar cerul va fi predominant senin în majoritatea zilelor. Chiar dacă aceste valori sunt specifice unei veri fierbinți, ele vor pregăti terenul pentru noul episod canicular anunțat la mijlocul lunii.

Ziua de 16 august va marca începutul celui de-al doilea val important de căldură al lunii. Temperatura maximă va ajunge la 36 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Și ziua următoare va aduce condiții similare, cu aceeași temperatură maximă și un disconfort termic ridicat resimțit mai ales după-amiaza.

Pe 18 august, vremea va rămâne la fel de fierbinte, cu o maximă de 36 de grade, fiind ultima zi din acest episod de caniculă. Potrivit prognozei, după această dată, temperaturile vor începe să scadă treptat, marcând sfârșitul perioadei de căldură extremă.

Schimbarea va deveni vizibilă încă din 19 august, când maximele nu vor mai depăși 30 de grade Celsius. Față de zilele anterioare, diferența va fi de aproximativ șase grade, iar nopțile vor deveni și ele mai răcoroase, cu temperaturi minime în jurul valorii de 18 grade. Această răcire se va menține și în zilele următoare.

Între 20 și 22 august, valorile maxime vor oscila între 27 și 30 de grade, iar vremea va fi în general însorită sau variabilă. Astfel, după doar trei zile de caniculă, temperaturile vor reveni la niveluri mai apropiate de normalul perioadei, oferind o pauză binevenită după zilele sufocante din prima parte a celei de-a doua jumătăți a lunii.

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