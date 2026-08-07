Primele imagini de la „Burlacii: Foc în Paradis” publicate de PRO TV. Ce spun românii: „Mă simt ca-n filmele indiene”

PRO TV a publicat pe TikTok primul teaser oficial pentru „Burlacii: Foc în Paradis”, reality-show-ul care marchează revenirea Adelinei Pestrițu pe micul ecran.

Clipul, construit într-o notă intensă și dramatică, a atras imediat atenția publicului online, însă reacțiile nu au fost pe măsura așteptărilor. Utilizatorii TikTok au comentat masiv, mulți spunând că atmosfera promo-ului le amintește de producțiile TV din anii 2008–2010, iar stilul nu a fost pe gustul lor.

Primele imagini de la „Burlacii: Foc în Paradis” publicate de PRO TV

În teaser, Adelina Pestrițu apare în decorul exotic din Turcia și rostește un text cu tentă cinematografică:

„În paradis, liniștea e înșelătoare. Un singur tunet și furtuna se dezlănțuie. Un zâmbet, un secret o atinge. Visurile se spulberă, promisiunile se năruie iar inimile sunt puse la încercare. Singura care îi poate salva e dragostea. Din 14 septembrie la Pro TV și pe Voyo. Burlacii: Foc în Paradis. Cine va supraviețui în inima furtunii?”.

Deși intenția a fost să transmită intensitate, publicul de pe TikTok a perceput altfel tonul dramatic.

„Mă simt ca-n filmele indiene”, a scris un utilizator, în timp ce altul a remarcat: „O, ce dramatic. Zici că e promo din 2010… Pro TV, mai încercați!”.

Un alt comentariu a punctat aceeași idee:

„Simt că am călătorit în timp în anii 2008-2010 cu edit-ul ăsta”.

Ce spun românii: „Mă simt ca-n filmele indiene”

Reacțiile arată că teaserul nu a fost pe placul unei părți din publicul online, care a perceput stilul ca fiind prea retro sau prea melodramatic.

În ciuda feedbackului de pe TikTok, producția rămâne unul dintre proiectele majore ale toamnei. Show-ul este filmat în Turcia și aduce în competiție 13 concurenți care intră într-o vilă luxoasă cu scopul de a-și găsi jumătatea.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, „Burlacii: Foc în Paradis” include și o miză financiară de 50.000 de euro, transformând căutarea iubirii într-o competiție strategică. Eliminările, intrările surpriză ale unor noi participanți și ceremoniile trandafirului vor crea tensiune constantă, iar cuplurile formate inițial pot fi destabilizate oricând.

Adelina Pestrițu a povestit că experiența a fost intensă și plină de momente neașteptate:

„«Burlacii: Foc în Paradis» este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat”. Prezentatoarea promite un sezon cu multe răsturnări de situație, în care fiecare decizie poate schimba complet cursul poveștilor de dragoste.

Chiar dacă teaserul nu a fost apreciat pe TikTok, interesul pentru show rămâne ridicat. Lansarea din 14 septembrie va arăta dacă atmosfera intensă din promo se va transforma într-un sezon care va captiva publicul.

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