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O mai ții minte pe Andreea Străvoiu de la „Bravo, ai stil!”? Ce emisiune prezintă acum la Kanal D

De: Simona Vlad 07/08/2026 | 07:30
O mai ții minte pe Andreea Străvoiu de la „Bravo, ai stil!”? Ce emisiune prezintă acum la Kanal D
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Andreea Străvoiu, una dintre prezentatoarele emisiunii „ROventura” de la Kanal D, a vorbit despre parcursul său profesional și despre experiențele care au format-o. Vedeta a povestit cum a ajuns în televiziune, ce a învățat după participarea la „Bravo, ai stil!” și care este locul din România de care este cel mai atașată.

Cum se descrie Andreea Străvoiu

Andreea spune despre ea că este o persoană disciplinată, ambițioasă și empatică. Vedeta mărturisește că își stabilește mereu obiective și nu renunță până nu le atinge.

„Sunt o persoană prietenoasă, empatică, ambițioasă și foarte disciplinată. Întotdeauna mă ghidez după un plan, îmi fixez obiective clare și nu mă opresc până nu ajung acolo unde mi-am propus. Îmi place să fiu înconjurată de oameni cu care rezonez și simt că una dintre cele mai mari bucurii ale mele este să fiu acolo pentru ceilalți.”

Visa să devină fotomodel încă din copilărie

Prezentatoarea de la Kanal D spune că a fost un copil liniștit și responsabil. Încă de mică își imagina o carieră în modelling.

„Încă de mică visam să devin fotomodel. Urmăream prezentări de modă la televizor și exersam mersul pe catwalk oriunde aveam ocazia. Familia și prietenii observau acest lucru și mă încurajau să-mi împlinesc visul. Mai târziu, viața a făcut ca acest vis să devină realitate: am fost model, am pozat pentru reviste și am participat la prezentări de modă.”

Ce a însemnat „Bravo, ai stil!” pentru ea

Andreea Străvoiu spune că participarea la „Bravo, ai stil!” i-a schimbat viața și i-a deschis drumul spre televiziune.

„«Bravo, ai stil!» a fost un moment definitoriu pentru mine. Mi-a schimbat viața într-un mod în care nici nu îndrăzneam să sper. Mi-a oferit șansa de a păși în televiziune, am cunoscut oameni extraordinari și am devenit parte dintr-o echipă care astăzi înseamnă foarte mult pentru mine.”

Cum a ajuns la „ROventura”

Andreea recunoaște că și-a dorit să lucreze în televiziune încă din liceu. Totuși, a urmat Facultatea de Construcții și a lucrat o perioadă în domeniu. În paralel, continua activitatea de model și participa la prezentări de modă. Momentul decisiv a venit atunci când a văzut castingul pentru „Bravo, ai stil!”. Ulterior, a acceptat fără ezitare proiectul „ROventura”, deoarece îmbină două dintre marile sale pasiuni: televiziunea și călătoriile, potrivit Click!.

Locul din România care a impresionat-o cel mai mult

După numeroase filmări prin țară, Andreea spune că unul dintre cele mai spectaculoase locuri rămâne zona Cazanelor Dunării.

„Cazanele Dunării este locul care m-a impresionat profund. Este o atracție naturală spectaculoasă, iar plimbarea pe apă, printre stânci, este o experiență pe care nu o uiți. Zărneștiul este un loc foarte special pentru mine. Este un oraș înconjurat de munți, unde te poți bucura de liniște, natură și aer curat. Îmi place să merg cu bicicleta în zone precum Plaiul Foii sau Cheile Zărneștiului, locuri care mă relaxează și mă încarcă de energie.”

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