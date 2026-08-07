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Fiica prințesei Eugenie va primi cetățenie portugheză? Ce spune legea

De: Simona Vlad 07/08/2026 | 07:20
Fiica prințesei Eugenie va primi cetățenie portugheză? Ce spune legea
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Familia regală britanică are un nou membru. Prințesa Eugenie și soțul său, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară. Micuța s-a născut într-un spital din Lisabona, însă locul nașterii ridică o întrebare firească. Primește sau nu cetățenie portugheză?

Prințesa Eugenie, în vârstă de 36 de ani, și Jack Brooksbank, de 40 de ani, și-au întâmpinat fiica pe 3 august. Vestea a fost confirmată o zi mai târziu de Palatul Buckingham. Nașterea a avut loc într-un spital din Lisabona, Portugalia. Cuplul locuiește între Marea Britanie și Portugalia încă din 2022. Cei doi mai au doi băieți, August Philip Hawke, în vârstă de 5 ani, și Ernest George Ronnie, de 3 ani. Ambii s-au născut la Londra.

Fiica prințesei Eugenie va primi cetățenie portugheză?

Mutarea în Portugalia a fost influențată de activitatea profesională a lui Jack Brooksbank. Acesta lucrează în domeniul dezvoltării imobiliare alături de omul de afaceri Mike Meldman, partener al actorului George Clooney.

Deși s-a născut în Portugalia, fiica Prințesei Eugenie nu devine automat cetățean portughez. Legislația portugheză nu acordă cetățenie doar pe baza locului nașterii. Pentru a beneficia de acest drept, unul dintre părinți trebuie să fie cetățean portughez sau să îndeplinească perioada minimă de rezidență prevăzută de lege.

Până pe 19 mai 2026, această perioadă era de un an. Între timp, legislația s-a modificat, iar condiția este de minimum cinci ani de rezidență legală. Cum familia locuiește în Portugalia doar din 2022, nou-născuta nu îndeplinește criteriile necesare. Astfel, micuța va avea doar cetățenie britanică, la fel ca frații ei.

Își păstrează locul în linia de succesiune la tron

Faptul că s-a născut în afara Regatului Unit nu îi afectează drepturile din familia regală. Fiica Prințesei Eugenie intră direct în linia de succesiune la tronul britanic. Ea ocupă locul al 15-lea în ordinea succesiunii, imediat după mama și cei doi frați ai săi. Nașterea ei îl coboară pe Prințul Edward pe poziția a 16-a. Copiii acestuia, Lady Louise Windsor și James, Earl of Wessex, urmează după el.

Nu este singurul membru născut în afara Marii Britanii

Fiica Prințesei Eugenie nu este singurul membru al familiei regale venit pe lume peste hotare. Prințesa Lilibet, fiica Prințului Harry și a lui Meghan Markle, s-a născut în California după mutarea părinților în Statele Unite. Ea ocupă în prezent locul al șaptelea în linia de succesiune la tron.

Atât Harry, cât și Meghan au o legătură apropiată cu Portugalia. Cei doi își petrec frecvent vacanțele acolo și, potrivit presei internaționale, dețin o proprietate în această țară. La rândul ei, Prințesa Eugenie a vorbit în trecut despre avantajele vieții în Portugalia. Ea spunea că apreciază libertatea de a duce o viață normală, departe de atenția publicului.

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