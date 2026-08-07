Bucătăria poate părea curată la prima vedere, însă unele dintre obiectele pe care le folosim zilnic pot acumula foarte multe bacterii și resturi de mâncare. De la buretele pentru vase până la mânerele dulapurilor, există numeroase suprafețe pe care le atingem frecvent, dar pe care nu le curățăm suficient de des.

Unele dintre acestea intră în contact direct cu alimentele sau cu mâinile murdare, ceea ce le transformă în locuri în care se pot acumula microbi. Iar faptul că un obiect pare curat nu înseamnă neapărat că este și igienic.

Buretele de vase, unul dintre cele mai murdare obiecte

Buretele de vase este folosit pentru a îndepărta resturile de mâncare și grăsimea de pe farfurii, tacâmuri și vase. Tocmai de aceea, acesta poate acumula rapid resturi alimentare și umezeală.

Mediul umed este favorabil dezvoltării microorganismelor, iar buretele poate deveni una dintre cele mai contaminate suprafețe din bucătărie dacă nu este schimbat sau curățat regulat.

Un burete care începe să miroasă urât sau care rămâne permanent umed ar trebui înlocuit.

Prosoapele de bucătărie

Prosoapele sunt folosite pentru a șterge mâinile, blaturile și vasele, astfel că pot intra în contact cu multe tipuri de murdărie. Dacă sunt folosite repetat și rămân umede, acestea pot deveni un mediu potrivit pentru bacterii.

Este recomandat să fie spălate regulat și să fie lăsate să se usuce complet între utilizări.

Mânerele frigiderului și ale dulapurilor

Mânerele sunt printre cele mai atinse suprafețe din bucătărie. Problema este că le atingem inclusiv atunci când avem mâinile murdare, de exemplu după ce am manipulat carne crudă sau alte ingrediente.

Mânerele frigiderului, dulapurilor și sertarelor ar trebui șterse în mod regulat, mai ales dacă sunt folosite de mai multe persoane.

Butoanele și mânerul aragazului

Butoanele aragazului și cuptorului sunt alte suprafețe care pot fi trecute ușor cu vederea atunci când facem curățenie. Acestea pot acumula grăsime, resturi de mâncare și murdărie, în special dacă sunt atinse în timpul gătitului.

O ștergere regulată cu un produs potrivit pentru suprafața respectivă poate împiedica acumularea murdăriei.

Tocătoarele

Tocătoarele sunt în contact direct cu alimentele și pot prezenta zgârieturi și tăieturi fine în care se pot aduna resturi. Cele folosite pentru carne crudă necesită o atenție deosebită.

Este important ca tocătoarele să fie spălate bine după fiecare utilizare și lăsate să se usuce complet. De asemenea, este recomandată folosirea unor tocătoare diferite pentru carne și pentru alimente care sunt consumate fără gătire.

Mânerul robinetului

Mânerul robinetului este atins foarte des, inclusiv înainte ca mâinile să fie spălate. După ce ai manipulat alimente crude, de exemplu carne sau ouă, poți transfera microorganisme pe această suprafață.

De aceea, mânerul robinetului merită inclus în rutina obișnuită de curățare a bucătăriei.

Cum menții bucătăria mai curată

Nu este nevoie să dezinfectezi obsesiv fiecare obiect din bucătărie. Important este să identifici suprafețele care sunt atinse frecvent și obiectele care intră în contact cu alimentele și să le cureți corespunzător.

Bureții și prosoapele trebuie schimbate sau spălate regulat, tocătoarele trebuie curățate după fiecare folosire, iar mânerele, robinetul și butoanele aparatelor trebuie incluse în rutina de curățenie.

O bucătărie care pare curată poate ascunde numeroase suprafețe neglijate. Tocmai obiectele pe care le atingem în fiecare zi sunt cele care merită, uneori, cea mai mare atenție.

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