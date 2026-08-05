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De ce prințesa Eugenie a ales să nască al treilea copil în Portugalia în loc de Marea Britanie. S-a aflat motivul real

De: Simona Vlad 06/08/2026 | 00:30
De ce prințesa Eugenie a ales să nască al treilea copil în Portugalia în loc de Marea Britanie. S-a aflat motivul real
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Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din viață. Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară. Cuplul a întâmpinat o fetiță perfect sănătoasă. Nașterea a avut loc pe 3 august, într-un spital din Lisabona. Anunțul oficial a fost făcut de Palatul Buckingham, iar vestea a fost confirmată și de prințesa Eugenie pe Instagram.

De ce prințesa Eugenie a ales să nască în Portugalia

Locul nașterii a atras imediat atenția. Spre deosebire de cei doi băieți, fetița s-a născut în Portugalia. August și Ernest au venit pe lume la Portland Hospital din Londra. Noua membră a familiei a avut un început diferit. Motivul este legat de viața pe care familia o duce în ultimii ani.

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank locuiesc între Marea Britanie și Portugalia. Cei doi și-au împărțit timpul între cele două țări încă din 2022. Schimbarea a venit după noul loc de muncă al lui Jack Brooksbank.

Soțul prințesei lucrează pentru omul de afaceri Mike Meldman. Acesta este partener de afaceri al actorului George Clooney. În același timp, prințesa Eugenie continuă să activeze în Londra. Ea ocupă funcția de director la galeria de artă Hauser&Wirth. Cu toate acestea, Portugalia a devenit rapid locul preferat al familiei. Viața de acolo le oferă mai multă liniște. Prințesa Eugenie a vorbit despre experiența din Portugalia. Ea spune că se simte mult mai relaxată.

Prințesa Eugenie: Portugalia este un vis

„Portugalia este un vis. Pot merge la supermarket îmbrăcată lejer, fără să-mi pese. Nimeni nu acordă atenție”, mărturisea prințesa într-un podcast.

Deși s-a născut în afara Regatului Unit, fetița intră automat în linia de succesiune la tron. Numele micuței nu a fost făcut public. Familia regală nu a oferit încă acest detaliu.

Prințesa Eugenie ocupă în prezent locul 12 în ordinea succesiunii. Cei trei copii ai săi urmează imediat după ea. Nașterea fetiței îl coboară pe prințul Edward o poziție. Acesta ajunge acum pe locul 16.

Noua membră a familiei nu este singura din succesiune născută în străinătate. Și prințesa Lilibet s-a născut în Statele Unite. Prințul Harry și Meghan Markle au devenit părinți ai lui Lilibet în California. Familia locuiește acolo din 2020.

Harry și Meghan Markle merg des în Portugalia

Interesant este că și Harry și Meghan petrec frecvent vacanțe în Portugalia. Surse apropiate spun că dețin o locuință în această țară. Potrivit apropiaților, Archie și Lilibet se bucură acolo de o copilărie normală. Familia preferă plaja și timpul petrecut împreună.

Palatul Buckingham a transmis că regele Charles și regina Camilla au primit vestea cu bucurie. Întreaga familie regală a fost informată imediat. Prințesa Eugenie a publicat și prima fotografie cu bebelușa. Imaginea a fost însoțită de un mesaj emoționant.

„Jack și cu mine suntem extrem de fericiți să vă prezentăm fetița noastră. Suntem complet îndrăgostiți de ea”, a scris prințesa.

Nașterea are loc într-o perioadă complicată pentru familia Eugeniei. Părinții ei au fost implicați în numeroase controverse. Regele Charles le-a retras titlurile regale lui Andrew și Sarah Ferguson anul trecut. Decizia a venit după reapariția scandalului Epstein. În plus, prințul Andrew se confruntă cu noi probleme juridice. Acesta a negat constant toate acuzațiile care i-au fost aduse. Surse apropiate susțin că Eugenie și sora ei, Beatrice, încearcă să stea departe de scandaluri. Prioritatea lor este protejarea propriilor copii.

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