Vladimir Putin reorganizează armata rusă. A făcut mai multe schimbări la vârful conducerii militare

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat o reorganizare a conducerii Armatei, în contextul în care războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an. Printre cele mai importante decizii se numără numirea unui comandant pentru noua structură militară dedicată războiului cu drone și schimbări în conducerea unor formațiuni importante ale Armatei ruse.

Putin l-a numit pe Denis Liamin la conducerea noilor Forțe pentru Sisteme Fără Pilot, o ramură militară creată special pentru coordonarea operațiunilor cu drone. Liderul de la Kremlin a declarat că reorganizarea face parte din procesul de „perfecționare” a structurii armatei ruse, potrivit Reuters.

Dronele au devenit esențiale în războiul din Ucraina

Denis Liamin a ocupat anterior funcția de șef de stat major al Grupării „Centru” a Armatei ruse și este absolvent al Școlii Superioare de Comandă pentru Tancuri din Kazan. Vladimir Putin l-a descris drept unul dintre cei mai bine pregătiți ofițeri pentru a conduce noua structură militară.

În cadrul aceleiași reorganizări, Valeri Solodciuk, fostul comandant al Grupării „Centru”, a fost numit responsabil pentru logistica Armatei. Locul său va fi preluat de Andrei Ivanaev, fostul comandant al Grupării «Est».

Reorganizarea are loc într-un moment în care dronele joacă un rol tot mai important pe frontul din Ucraina. Atât Rusia, cât și Ucraina folosesc intens sisteme fără pilot pentru recunoaștere, lovituri asupra pozițiilor militare și atacuri asupra unor ținte aflate la mare distanță de linia frontului.

Potrivit lui Vladimir Putin, dezvoltarea acestei noi ramuri militare reflectă schimbările produse în modul de desfășurare a conflictelor moderne și importanța tot mai mare a tehnologiilor fără pilot în operațiunile militare.

Noua structură dedicată sistemelor fără pilot a fost anunțată de Ministerul rus al Apărării în cursul acestui an, pe fondul rolului tot mai important pe care dronele îl au în conflictul din Ucraina. Acestea sunt folosite pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere, atacuri asupra pozițiilor militare și interceptarea dronelor inamice.

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