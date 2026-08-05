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Cum se formează tornadele de foc, fenomenul periculos care a pus stăpânire pe Europa din cauza incendiilor

De: Irina Vlad 05/08/2026 | 23:42
Cum se formează tornadele de foc, fenomenul periculos care a pus stăpânire pe Europa din cauza incendiilor
Cum se formează tornadele de foc, fenomenul periculos care a pus stăpânire pe Europa din cauza incendiilor / sursă foto: wjla.com
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Vara extrem de caldă și uscată din Europa, care în acest an a doborât toate recordurile, alimentează incendii de proporții, Franța și Grecia numărându-se printre țările care se luptă cu flăcări de amploare. Oamenii de știință afirmă că unele dintre aceste incendii produc un fenomen neobișnuit și periculos cunoscut sub numele de „vârtej de foc” sau „tornadă de foc”, în care căldura intensă și vântul se combină pentru a crea coloane rotitoare de flăcări și fum.

Potrivit cercetătorului specializat în incendii forestiere James Urban, profesor asistent la Institutul Politehnic Worcester din Massachusetts, acest comportament extrem al focului a fost observat în întreaga Europă în ultimele zile.

Cum se formează tornadele de foc

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, cercetătorii de la Institutul Politehnic din Worcester, din SUA, au recreat vârtejurile de foc în condiții controlate de laborator. Expertul în incendii forestiere explică faptul că mișcarea de rotație se produce atunci când vântul interacționează cu relieful și cu forma focului.

„Așadar, tornadele de foc, sau cum le numim noi, vârtejurile de foc, reprezintă o situație în care focul este înconjurat de un flux rotativ puternic. Acest fenomen poate fi cauzat de vânt și de interacțiunile cu topografia locală, precum și de forma frontului de foc în sine.

Aceste incendii sunt asociate cu un comportament extrem al focului, deoarece pot permite focului să ardă mai intens și, de asemenea, să-și schimbe direcția destul de repede, ceea ce poate reprezenta un pericol major pentru pompierii care intervin la incendiu.”, a spus expertul de la Institutul Politehnic Worcester din Massachusetts.

Cum se formează tornadele de foc, fenomenul periculos care a pus stăpânire pe Europa din cauza incendiilor/ sursă foto: independent.co.uk

Vârtejurile de foc se formează atunci când aerul este aspirat în foc din diferite direcții. Obstacole precum vegetația, incendiile din apropiere sau formele geografice pot forța acest flux de aer să se rotească, sporind intensitatea focului.

„Într-un vârtej de foc, denumit în mod obișnuit tornadă de foc, focul aspiră aer din lateral. Și ceea ce se poate întâmpla este ca, din cauza obstacolelor precum alte incendii sau a vegetației și a caracteristicilor geografice locale, fluxul să fie restricționat și să creeze un model de recirculare, determinându-l să circule și să se rotească într-un anumit fel.

Acest vârtej îicand am permite focului să ardă mai rapid și să aducă flăcările mai aproape de sol – permițându-le să ardă vegetația mai repede – ceea ce duce la o eliberare mai intensă de căldură și la un incendiu mai puternic.”, a mai spus cercetătorul.

Aceste evenimente reflectă o schimbare mai amplă în extinderea incendiilor forestiere, pe măsură ce condițiile climatice devin tot mai favorabile apariției unor incendii extreme. Autoritățile din sudul Europei continuă să lupte împotriva unor incendii forestiere de amploare, pe fondul căldurii prelungite și al condițiilor de secetă care sporesc riscul apariției unor noi focare. Căldura extremă, determinată de schimbările climatice provocate de om, crește probabilitatea și intensitatea incendiilor forestiere.

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