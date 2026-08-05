Fosta concurentă de la Mireasa își vinde afacerea la cheie: „A venit momentul să vă povestesc”

Fosta concurentă de la Mireasa, Ema, a făcut un anunț important pe rețelele de socializare. Aceasta le-a transmis fanilor că își vinde afacerea la cheie. Profund emoționată, după o discuție aprinsă cu soțul ei, Alan, a fost nevoită să ia decizia dificilă.

Ema a fost câștigătoarea sezonului 13 al emisiunii Mireasa. Ea a reușit să își deschidă propria afacere, chiar înainte de a intra în casă. Salonul de înfrumusețare a fost un succes, însă acum a luat decizia de a renunța la afacere, în urma unei discuții serioase pe care a avut-o cu soțul ei, Alan. Fosta concurentă a împărtășit totul cu fanii ei, în mediul online.

Fosta concurentă de la Mireasa își vinde afacerea la cheie

Ema de la Mireasa este de profesie manichiuristă. Ea a pus bazele unei afaceri în Bistrița cu mult timp în urmă, iar înainte de a participa la concurs și-a deschis propriul salon de înfrumusețare. Numai că visul ei urmează să se năruie și asta pentru că s-a certat cu soțul ei, Alan, pe această temă, iar decizia finală, deși grea, a fost să își vândă afacerea la cheie, după cum a transmis chiar ea în mediul online.

Da, am avut prima ceartă cu Alan. Aproape că m-a făcut să iau una dintre cele mai grele decizii din viața mea, dar cu ocazia aceasta vreau să îi și mulțumesc, pentru că am reușit să o luăm împreună. A venit momentul să vă povestesc ceea ce am ținut doar pentru mine, până acum. Oficial am renunțat la salonul din Bistrița, a declarat Ema pe TikTok.

Cu toate acestea, tânăra a recunoscut că acum vede asta ca pe o decizie bună. Mai mult decât atât, este pregătită pentru un nou început și consideră că va avea multe oportunități profesionale.

Astăzi, însă, îi dau dreptate. Am înțeles că, uneori, trebuie să alegi între ceea ce își dorești și ceea ce îți face bine pe termen lung. Am luat decizia împreună să închei acest capitol. Surprinzător, după ce am acceptat decizia, simt că viața începe să îmi ofere alte oportunități. Pentru că mulți m-ați întrebat ce fac cu salonul de la Bistrița, am decis să vând afacerea la cheie. (…) Uneori, să renunți nu înseamnă că ai pierdut, înseamnă doar că ai avut curajul să alegi un alt drum, a adăugat ea.

VEZI ȘI: Diana Ursu, fosta concurentă de la Mireasa și Survivor, a slăbit și și-a schimbat look-ul. O mai recunoști?

Imagini din culisele emisiunii Mireasa, de la Antena 1. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan