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Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 14:17
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
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Detalii de-a dreptul uluitoare au ieșit la iveală după cel mai romantic moment din show-ul „Mireasă”, în care protagoniști au fost Ema și Alan! Deși imaginile cu cererea în căsătorie păreau desprinse dintr-un basm, realitatea ascunsă de ochii telespectatorilor este cu totul alta.

Totul a fost dat în vileag pe internet, unde au apărut detalii picante despre modul în care tinerii îndrăgostiți au trebuit să respecte indicațiile regizorale! Se pare că logodna a fost aranjată și că cei doi porumbei nu au făcut pașii de capul lor. Aceștia au fost nevoiți să asculte cu sfințenie de instrucțiunile stricte primite de la producători și de la cameramani, pentru ca totul să iasă perfect pe sticlă.

Imagini din culise de la emisiunea Mireasa

Celebrele Vipere Vesele au aruncat bomba și au publicat imagini din culise, însoțite de un mesaj cu tentă extrem de ironică la adresa momentului catalogat drept „natural”.

„Imagini de la logodna cuplului Ema-Alan. Așa arată „spotaneitatea” după câteva indicații discrete”, au scris Viperele Vesele.

Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan
Imagini din culise de la emisiunea Mireasa. Cum a fost aranjată logodna dintre Ema și Alan

Pe data de 24 iunie, Alan a pus la cale un plan elaborat pentru a-i oferi iubitei sale inelul, alegând ca locație un loc complet inedit: Aeroportul Tuzla.

Strategia a fost una de zile mari! Ema a fost adusă la aerodrom sub pretextul că va fi protagonista filmării unei reclame importante. Habar nu avea că totul era o regie curată și că iubitul ei se ascundea în turnul de control, având-o alături și pe Maysa, cățelușa fetei.

Imediat după ce a coborât din aeronavă, concurentul s-a furișat în spatele ei, i-a făcut o declarație de dragoste, după care s-a pus în genunchi și a întrebat-o dacă vrea să-i devină soție. Deși ea își dorea cândva o cerere printre nori, surpriza a luat-o complet pe nepregătite. Ulterior, a recunoscut public că fusese indusă în eroare de sfaturile privind garderoba.

„0%! nu mă așteptam în acel moment, mă așteptam poate la final de zi, pentru că trebuia să-mi aleg mai multe ținute, mi s-a recomandat seara să am cele mai superbe ținute”, a spus Ema.

S-a lăsat cu lacrimi

Dincolo de jocurile de culise ale producției, evenimentul a stârnit o bucurie imensă în rândul rudelor. Mama lui Alan a urmărit cu sufletul la gură cadrele cu logodna fiului ei. Doamna Mihaela a plâns în hohote de fericire și a recunoscut că nu credea că pasul cel mare va fi făcut atât de repede, însă le-a transmis tinerilor cele mai frumoase gânduri și sfaturi pentru viitorul lor în doi.

„Am plâns de bucurie. Îi felicit și eu (…) Le doresc iubire, fericire, înțelegere și respect reciproc și vreau să spun că m-au emoționat, parcă am văzut un film cu happy end. Sinceră să fiu, nu mă așteptam să se întâmple acum”, a spus mama lui Alan.

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