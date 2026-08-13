Acasă » Știri » Alexandra Stan, primele declarații după naștere. Artista a stat 24 de ore la Terapie Intensivă, după o cezariană cu complicații

Alexandra Stan, primele declarații după naștere. Artista a stat 24 de ore la Terapie Intensivă, după o cezariană cu complicații

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 16:44
Alexandra Stan, primele declarații după naștere. Artista a stat 24 de ore la Terapie Intensivă, după o cezariană cu complicații
Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care a decis să o numească Eva. Bucuria nașterii a venit însă după momente dificile pentru artistă. Cântăreața a dezvăluit că a trecut printr-o operație de cezariană cu complicații și că a petrecut 24 de ore la terapie intensivă.

Alexandra Stan trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, au devenit părinți, iar venirea pe lume a micuței Eva le-a schimbat complet prioritățile. La scurt timp după naștere, cântăreața a transmis și primul mesaj public și le-a mulțumit celor care au ales să îi respecte intimitatea în această perioadă.

Alexandra Stan, mesaj emoționant după naștere

Artista a publicat pe Instagram o fotografie în care apar partenerul său și bebelușa, alături de un mesaj în care a vorbit despre experiența prin care a trecut. Alexandra Stan a recunoscut că nașterea nu a fost deloc ușoară și că operația de cezariană a fost una dificilă. Cântăreața le-a mulțumit medicilor, familiei și lui Dumnezeu pentru sprijinul primit.

„Vă mulțumim că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte grea, dar cu ajutorul medicilor mei, a familiei mele și a voinței lui Dumnezeu, suntem cu toții aici. Sănătoși și pregătiți pentru o nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc în curând! Tot ce știu este că nu aș fi reușit fără tine, @stefan.opreaa! Sunt recunoscătoare.”

Alexandra Stan a ajuns la terapie intensivă după cezariană

Experiența prin care a trecut artista a fost mai dificilă decât s-ar fi așteptat. Alexandra Stan a dezvăluit că operația de cezariană a venit cu complicații, iar ulterior a fost nevoită să petreacă 24 de ore la terapie intensivă. În ciuda momentelor grele, artista a reușit să se concentreze asupra bebelușei sale și să facă primii pași în noul rol de mamă. Cântăreața a povestit inclusiv despre primul moment în care a reușit să se mulgă pentru a-i oferi lapte micuței Eva.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24 de ore la terapie intensivă, ăsta este primul muls!”, a transmis Alexandra Stan.

Artista, recunoscătoare că își poate ține fiica în brațe

Chiar dacă perioada de după naștere a fost una dificilă, Alexandra Stan este fericită că atât ea, cât și fiica sa sunt bine. Artista a ales, cel puțin pentru moment, să păstreze discreția asupra detaliilor legate de complicațiile întâmpinate și le-a transmis fanilor că va povesti mai multe despre experiența prin care a trecut atunci când se va simți pregătită.

CITEȘTE ȘI:

Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan. Cum se simte vedeta după operația grea prin care a trecut

Alexandra Stan a născut! Cântăreața a devenit mămică pentru prima dată

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”
Știri
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Știri
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole ...
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții ...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții nu au fost prezenți
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul ...
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul aerian
Vezi toate știrile