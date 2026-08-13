Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care a decis să o numească Eva. Bucuria nașterii a venit însă după momente dificile pentru artistă. Cântăreața a dezvăluit că a trecut printr-o operație de cezariană cu complicații și că a petrecut 24 de ore la terapie intensivă.

Alexandra Stan trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, au devenit părinți, iar venirea pe lume a micuței Eva le-a schimbat complet prioritățile. La scurt timp după naștere, cântăreața a transmis și primul mesaj public și le-a mulțumit celor care au ales să îi respecte intimitatea în această perioadă.

Alexandra Stan, mesaj emoționant după naștere

Artista a publicat pe Instagram o fotografie în care apar partenerul său și bebelușa, alături de un mesaj în care a vorbit despre experiența prin care a trecut. Alexandra Stan a recunoscut că nașterea nu a fost deloc ușoară și că operația de cezariană a fost una dificilă. Cântăreața le-a mulțumit medicilor, familiei și lui Dumnezeu pentru sprijinul primit.

„Vă mulțumim că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație foarte grea, dar cu ajutorul medicilor mei, a familiei mele și a voinței lui Dumnezeu, suntem cu toții aici. Sănătoși și pregătiți pentru o nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc în curând! Tot ce știu este că nu aș fi reușit fără tine, @stefan.opreaa! Sunt recunoscătoare.”

Alexandra Stan a ajuns la terapie intensivă după cezariană

Experiența prin care a trecut artista a fost mai dificilă decât s-ar fi așteptat. Alexandra Stan a dezvăluit că operația de cezariană a venit cu complicații, iar ulterior a fost nevoită să petreacă 24 de ore la terapie intensivă. În ciuda momentelor grele, artista a reușit să se concentreze asupra bebelușei sale și să facă primii pași în noul rol de mamă. Cântăreața a povestit inclusiv despre primul moment în care a reușit să se mulgă pentru a-i oferi lapte micuței Eva.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24 de ore la terapie intensivă, ăsta este primul muls!”, a transmis Alexandra Stan.

Artista, recunoscătoare că își poate ține fiica în brațe

Chiar dacă perioada de după naștere a fost una dificilă, Alexandra Stan este fericită că atât ea, cât și fiica sa sunt bine. Artista a ales, cel puțin pentru moment, să păstreze discreția asupra detaliilor legate de complicațiile întâmpinate și le-a transmis fanilor că va povesti mai multe despre experiența prin care a trecut atunci când se va simți pregătită.

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