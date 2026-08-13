Konstantinos Passaris, cunoscut drept „Fiara din Balcani”, încearcă din nou să obțină eliberarea condiționată, după aproape trei decenii petrecute în spatele gratiilor. Criminalul grec, condamnat la închisoare pe viață în România pentru un dublu asasinat comis la București, a depus o nouă cerere la Tribunalul Dolj. Decizia nu este însă una simplă, mai ales în contextul celor 28 de sancțiuni disciplinare primite în penitenciar.

Konstantinos Passaris se află de peste 28 de ani în detenție și încearcă din nou să îi convingă pe judecători că este pregătit să se întoarcă în societate. Apărarea susține că acesta a făcut progrese în ultimii ani și că îndeplinește condițiile necesare pentru liberarea condiționată. Cererea a ajuns la Tribunalul Dolj, însă situația lui Passaris este complicată de istoricul său disciplinar din penitenciarele românești. Potrivit informațiilor prezentate în fața instanței, acesta a acumulat 28 de sancțiuni pentru abateri disciplinare.

Ce susține apărarea lui Konstantinos Passaris

Avocatul criminalului grec încearcă să îi convingă pe magistrați că perioada îndelungată petrecută în detenție și participarea la anumite activități demonstrează o schimbare în comportamentul acestuia. Apărarea susține că Passaris a participat la programe și activități sociale, a finalizat programul de pregătire pentru eliberarea condiționată și a urmat recomandările stabilite în planul individual de intervenție. Potrivit avocatului, clientul său își dorește să se reintegreze în societate.

De cealaltă parte, procurorul s-a opus eliberării, considerând că nu există suficiente elemente care să demonstreze că deținutul este pregătit să fie pus în libertate. Istoricul disciplinar cântărește greu în această situație. Passaris a primit, de-a lungul detenției, 28 de sancțiuni, în timp ce numărul recompenselor a fost mult mai redus.

„Fiara din Balcani”, condamnată pe viață în România

Konstantinos Passaris execută în România o condamnare pe viață în urma unui jaf armat și a unui dublu asasinat comis în București. În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, acesta a atacat o casă de schimb valutar din centrul Capitalei. În timpul jafului, casierul și agentul de pază aflați în interior au fost împușcați mortal. Passaris a fugit cu banii, dar a fost prins de polițiști două zile mai târziu. Condamnarea definitivă la închisoare pe viață a fost pronunțată în România în 2003.

Passaris a omorât șapte oameni

Dosarul criminalului grec este însă mult mai amplu. Înainte de a ajunge în România, Passaris a comis mai multe jafuri și crime în Grecia. Potrivit informațiilor prezentate în dosarele sale și relatărilor despre trecutul său infracțional, acesta a omorât șapte persoane: patru în Grecia, o femeie în Bulgaria și cele două victime din România. În Grecia, a fost condamnat pentru numeroase fapte penale, inclusiv jafuri armate și omoruri. Înainte de venirea în România, Passaris a reușit inclusiv să evadeze dintr-o închisoare din Grecia. După o serie de atacuri, a intrat pe teritoriul României folosind un pașaport fals.

A mai cerut eliberarea condiționată

Nu este prima dată când Konstantinos Passaris încearcă să obțină liberarea condiționată. Solicitările formulate anterior au fost respinse, iar o cerere recentă a fost respinsă pe 18 iunie 2026. Potrivit informațiilor publicate anterior, instanța a considerat că evoluția lui Passaris nu demonstrează că scopul pedepsei a fost atins, ținând cont inclusiv de sancțiunile disciplinare și de lipsa participării la anumite activități de reintegrare.

Acum, „Fiara din Balcani” încearcă din nou să îi convingă pe magistrați că este pregătit pentru libertate. Rămâne de văzut dacă Tribunalul Dolj va admite solicitarea sau dacă Passaris va rămâne în continuare în spatele gratiilor.

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