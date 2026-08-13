Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 14 august, de la ora 19.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 14 august, de la ora 19.00

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 17:53
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 14 august, de la ora 19.00
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Ion Cristoiu, Sebastian Burduja, Petre Roman.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.
De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Știri
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte
Știri
Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte
Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte
Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: ...
Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”
Trei zodii pot ajunge în centrul atenției în următoarele patru luni. Ce le rezervă astrele
Trei zodii pot ajunge în centrul atenției în următoarele patru luni. Ce le rezervă astrele
Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită. Va purta brățară ...
Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită. Va purta brățară electronică timp de șase luni
Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce ...
Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce au găsit ploșnițe în cameră: „Am plecat cu copiii noaptea”
Vezi toate știrile