TJ Miles, Francisca și micuța Clara Lia au bifat prima vacanță în trei. Proaspătul tătic nu renunță la vechile obiceiuri nici în ruptul capului

Francisca și Tj Miles au devenit părinții unei fetițe, Clara Lia, în urmă cu jumătate de an, iar de atunci toată lumea lor se învârte în jurul fiicei lor. Este normal, atunci când un nou membru apare în familie, prioritățile să se schimbe. Totuși, e ceva la care nu renunță deloc ( și bine fac): vacanțele. Nu în doi, ci în trei, alături de micuța lor. CANCAN.RO i-a surprins pe litoralul românesc pe cei doi. Cum se descurcă în rolul de părinți, dar și la ce nu renunță Tj nici în ruptul capului, aflați din rândurile următoare.

Francisca și Tj Miles sunt unul dintre cuplurile care mereu s-au înțeles de minune și care fac echipă pe orice front. Iar de când au devenit părinți, în februarie anul acesta, provocările din viețile lor nu au lipsit, însă cei doi au știu să le facă față cu brio. Și, după numeroase nopți nedormite, sute de scutece schimbate și multă alergătură, a venit momentul și pentru o vacanță. Așadar, cei doi și-au făcut bagajele și au plecat pe litoralul românesc, acolo unde i-am surprins și noi.

Francisca și Tj Miles au bifat prima vacanță în trei

Cei doi proaspeți părinți au ales ca destinație un resort din Olimp, acolo unde s-au relaxat nu în doi, ci în trei. Bine, atât cât poți să te relaxezi cu un bebeluș mic după tine ( deși, dacă ar fi să ne uităm la interviurile recente pe care Tj Miles și Francisca ni le-au oferit, cei doi au noroc cu un copil cuminte- vezi aici). Dar iată cât de atenți sunt cu micuța lor.

Francisca, îmbrăcată într-un costum de baie de două piese, care arată că bruneta și-a revenit rapid după sarcină, se afla pe șezlong alături de soț și de fiica lor. Remarcăm că micuța Clara Lia e foarte cuminte și nu plânge absolut deloc. Nici măcar atunci când mami este nevoită să o schimbe. Bruneta trece imediat la treabă, iar Tj Miles demonstrează că este un bărbat adevărat și o ajută. În familie, treburile se fac împreună, iar această regulă pare să le mențină armonia în cuplu celor doi. Remarcăm că Francisca este topită după fetița ei, căci o leagănă, o alintă și îi e mai mare dragul să fie în preajma ei, totul sub privirile grijulii ale lui Tj.

Tj e un tată grijuliu, dar nu se dezice de la ceea ce l-a consacrat

După ce s-au asigurat că micuța e schimbată în haine corespunzătoare, a venit rândul lui tati să se ocupe de ea. O ia în brațe, iar Clara Lia nu scâncește deloc, dimpotrivă. E toată un zâmbet și nerăbdătoare să intre în apă. Așadar, Tj Miles o ia și se plimbă cu ea în brațe în piscină, având mare grijă ca micuța să se simtă în largul ei.

Sigur că nu am putut trece cu vederea faptul că influencerul nu s-a dezis de brandul care l-a consacrat, iar short-ul lui de plajă este Burrberry, desigur. Big like for Big Blană!

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