Soția lui Tj Miles n-a rezistat tentației! Ce a făcut când a ajuns în mall. La cinci luni după ce a devenit mamă, Francisca a profitat de câteva ore doar pentru ea

Francisca a devenit mamă în urmă cu cinci luni, atunci când a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Tj Miles. De atunci, viața brunetei gravitează în jurul micuței sale, dar aceasta nu uită nici de micile ei plăceri. Bruneta jonglează cu rolul de mamă ca o profesionistă, dar își face loc printre biberoane și nopți scurte și pentru răsfăț. Când prinde un moment de respiro, partenera de viață a lui Tj Miles dă fuga la magazine. CANCAN.RO a surprins-o pe Francisca într-o zi dedicată răsfățului!

Într-o după-amiază, CANCAN.RO, care se afla la „vânătoare de vedete”, a surprins-o pe Francisca la o sesiune de shopping în mall Băneasa. Să știți că, deși acum este mamă cu normă întreagă, vedeta nu își dedică timpul doar familiei, ci, din când în când, își acordă și ei prioritate. Cel mai probabil, Francisca a lăsat-o pe cea mică pe mâinile grijulii ale tatălui ei, iar ea s-a răsfățat la cumpărături.

Francisca a lăsat „responsabilitatea” în mâinile grijulii ale soțului

Francisca pare să fi găsit echilibrul perfect între rolul de mamă și cel de femeie care știe să se pună pe primul loc. Îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată pe talie și scurtă, vedeta nu avea cum să treacă neobservată. Remarcăm că soția lui Tj Miles și-a recăpătat rapid silueta după naștere și arată impecabil. Are picioare subțiri și talie de viespe, dar să știți că nimic în viață nu vine fără efort. Cel puțin, de asta ne putem da seama din imaginile surprinse de CANCAN.RO. Spunem asta pentru că bruneta a mers glonț într-un magazin cu articole sportive, semn că s-a apucat serios de treabă.

Francisca a analizat rapid costumele de pilates, apoi și-a ales unul în nuanțe pastelate care îi punea în evidență bronzul. După sesiunea de shopping, soția lui Tj Miles a schimbat registrul și a trecut la partea mai… gustoasă a zilei. S-a oprit la o patiserie, acolo unde tentațiile și aromele dulci au fost imposibil de ignorat. Așadar, Francisca s-a pus frumușel la coadă pentru a comanda ce i-a poftit sufletul.

Soția lui Tj Miles s-a răsfățat la cumpărături

După câteva minute de așteptare, Kim K de România a comandat câteva produse de patiserie, semn că, deși arată imepcabil pentru o proaspătă mămică, bruneta nu se abține de la poftele pe care le are. După ce a plătit, Francisca nu a mai zăbovit prea mult prin mall. Cu pungile pline, vedeta s-a îndreptat rapid către ieșire, semn că abia aștepta să guste din preparatele dulci pe care le-a luat la pachet.

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