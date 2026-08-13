Alertă la Costinești! Dronă, observată în mare. Informații de ultimă oră

Alertă în această dimineață pe litoralul românesc, după ce un obiect zburător fără pilot a fost observat în zona Tineretului din Costinești, în apropierea digului. Aparatul a fost remarcat de mai multe persoane aflate pe plajă, iar autoritățile au fost sesizate printr-un apel la 112.

Incidentul a fost raportat în jurul orei 8:15, când obiectul se afla la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În urma alertei, la fața locului au fost mobilizate echipe ale Poliției, SRI, Gărzii de Coastă, ISU și Jandarmeriei, fiecare structură intervenind conform atribuțiilor.

„Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice”, a transmis prefectul.

Potrivit prefectului județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, deocamdată poate fi confirmat faptul că este vorba despre un obiect zburător fără pilot. Specialiștii urmează să stabilească tipul aparatului, proveniența acestuia și împrejurările în care a ajuns în zona litoralului.

Plaja a fost evacuată după ce a căzut drona

Primele informații arată că incidentul a fost sesizat la începutul programului salvamarilor, după ce angajații unei firme care desfășoară lucrări în apropierea digurilor au observat obiectul. Aparatul s-ar fi deplasat ulterior către un dig din apropiere.

„Am fost anunțați că o dronă este în apropiere, înspre mal. Între timp, drona s-a îndreptat către digul alăturat de acolo”, a relatat un salvamar.

Pentru siguranță, plaja a fost evacuată, iar turiștilor li s-a cerut să păstreze distanța și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Autoritățile nu au stabilit până în prezent dacă obiectul prezintă vreun pericol și nici dacă acesta este echipat cu o încărcătură periculoasă.

Zona a fost izolată, iar verificările continuă. Populația a fost avertizată să nu se apropie de obiect și să nu încerce să îl atingă. Specialiștii urmează să analizeze situația și să decidă ce măsuri sunt necesare pentru securizarea perimetrului.

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