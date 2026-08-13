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Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan. Cum se simte vedeta după operația grea prin care a trecut

De: Alina Drăgan 13/08/2026 | 12:40
Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan. Cum se simte vedeta după operația grea prin care a trecut
Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan /Foto: Instagram
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Alexandra Stan traversează acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. În urmă cu doar câteva zile, artista a devenit mămică pentru prima dată, iar asta i-a adus multă bucurie. Acum, cântăreața a postat prima imagine cu fiica sa în mediul online și le-a făcut cunoștință și fanilor cu micuța Eva.

În data de 10 august, Alexandra Stan a născut și a dus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Nașterea s-a făcut printr-o operație de cezariană. În urmă cu ceva timp, artista mărturisea că se confruntă cu o afecțiune care îi limitează opțiunile în ceea ce privește nașterea.

„Eu am această afecțiune, de fapt, eu o numesc specificitate, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia”, a explicat Alexandra Stan.

Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan

Alexandra Stan și fetița ei au ajuns acasă, iar acum cântăreața a postat în mediul online prima imagine cu micuța. De asemenea, artista a dat câteva detalii și despre starea sa, ferindu-se să intre prea mult în detalii pentru moment.

Mai exact, Alexandra Stan le-a mărturisit fanilor ei că a avut parte de o naștere destul de complicată. Se pare că operația de cezariană a fost una extrem de dificilă. Însă, chiar și așa, vedeta a trecut cu bine peste tot și a ținut să le mulțumească atât medicilor, cât și apropiaților care au fost alături de ea în această perioadă.

De asemenea, deși nu a vrut să dea prea multe detalii în acest moment, Alexandra Stan le-a promis fanilor că va reveni în curând cu detalii despre tot.

„Salutare, tuturor! Vă mulțumesc pentru că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație extrem de dificilă, dar cu ajutorul medicilor mei, al familiei și cu voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici.

Sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe în curând! Tot ce știu este că nu aș fi reușit fără voi! Ștefan Oprea, recunoscătoare!”, a scris Alexandra Stan în mediul online.

Prima imagine cu fiica Alexandrei Stan /Foto: Instagram

Deși a avut parte de momente dificile în timpul nașterii, Alexandra Stan se bucură acum din plin de tot ceea ce trăiește. Aceasta consideră că rolul de mămică o să i se potrivească de minune, iar de acum întreaga sa atenție se va concentra pe micuța Eva.

 

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Foto: Instagram

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